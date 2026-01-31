Юрист рассказал, в каких случаях можно оформить больничный

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Оформить больничный можно не только тогда, когда сам работающий заболел или получил травму, но и в случае, если члену его семьи, в том числе взрослому, необходим уход, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

« "Сегодня оформить листок нетрудоспособности (больничный лист) можно не только тогда, когда сам работник заболел или получил травму, но и в случае, если члену семьи работника необходим уход", - отмечает юрист.

При этом уход может осуществляться не только за ребенком, которому требуется помощь. Больничный может быть выдан и в случае необходимости ухода за другими, взрослыми членами семьи - например супругом, родителями, бабушкой.

Эксперт пояснил, что его можно оформить в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет - на весь период его лечения в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медпомощи в стационаре.

Он указал, что право на больничный есть и в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет - на весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ним в медицинской организации в стационаре.