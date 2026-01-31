Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, в каких случаях можно оформить больничный - РИА Новости, 31.01.2026
08:36 31.01.2026
Юрист рассказал, в каких случаях можно оформить больничный
Юрист рассказал, в каких случаях можно оформить больничный
общество, александр южалин, superjob
Общество, Александр Южалин, SuperJob
Юрист рассказал, в каких случаях можно оформить больничный

Юрист Южалин напомнил, что больничный можно оформить не только в случае болезни

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы в коридоре. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Оформить больничный можно не только тогда, когда сам работающий заболел или получил травму, но и в случае, если члену его семьи, в том числе взрослому, необходим уход, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
«
"Сегодня оформить листок нетрудоспособности (больничный лист) можно не только тогда, когда сам работник заболел или получил травму, но и в случае, если члену семьи работника необходим уход", - отмечает юрист.
При этом уход может осуществляться не только за ребенком, которому требуется помощь. Больничный может быть выдан и в случае необходимости ухода за другими, взрослыми членами семьи - например супругом, родителями, бабушкой.
Эксперт пояснил, что его можно оформить в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 15 лет - на весь период его лечения в амбулаторных условиях или совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медпомощи в стационаре.
Он указал, что право на больничный есть и в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет - на весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с ним в медицинской организации в стационаре.
В остальных случаях ухода за больным членом семьи при лечении в амбулаторных условиях листок нетрудоспособности можно оформить на период, не превышающий 7 календарных дней по каждому случаю заболевания, заключил юрист.
