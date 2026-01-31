В Токио не будет ежегодной акции ультраправых из-за Курил

"В этом году 7 февраля – это день накануне выборов в нижнюю палату парламента. Акции на автомашинах с громкоговорителями во время предвыборной кампании лицами, которые не являются кандидатами в депутаты, будут расценены как нарушение закона о выборах. А именно – как создание помех для деятельности зарегистрированных кандидатов", - сказал источник.

"Во всяком случае, на сегодняшний день такой информации нет, и я думаю, не будет. Возможны выступления после дня выборов с 9 февраля. Но они не будут такими масштабными, как обычно. Дело в том, что в них принимают участие разные ультраправые организации, которые собираются вместе, так как понятен день – 7 февраля, и место – около посольства. Если в этот день акция невозможна, как в этом году, то каждая организация будет сама решать, проводить ли такое мероприятие вообще и в какой день. Общего руководящего центра у них нет. Так что если что-то и будет с 9 февраля, то это будет носить более разрозненный характер", - отметил источник.