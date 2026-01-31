В Токио не будет ежегодной акции ультраправых из-за Курил

ТОКИО, 31 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Впервые за много лет громких акций ультраправых организаций около посольства России в Токио в "день северных территорий" 7 февраля не будет, сообщил РИА Новости источник в полиции.
День "северных территорий" отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи - острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период. В этот день ультраправые организации на микроавтобусах черного или фиолетового цвета с флагами и лозунгами с утра и до вечера объезжают квартал, где находится российское посольство, и через громкоговорители выкрикивают требования о возврате островов, перемежая их трансляцией военных маршей. Акции проходят настолько шумно, что о приближении очередной группы микроавтобусов можно узнать, еще только поднимаясь из метро на улицу за несколько кварталов от посольства. Полиция не подпускает их близко к дипмиссии, поэтому они создают эффект присутствия за счет звукового оформления. Также группы делегатов по несколько человек пешком отправляются к посольству, где зачитывает петицию и требования, а затем передают ее в дипмиссию.
"В этом году 7 февраля – это день накануне выборов в нижнюю палату парламента. Акции на автомашинах с громкоговорителями во время предвыборной кампании лицами, которые не являются кандидатами в депутаты, будут расценены как нарушение закона о выборах. А именно – как создание помех для деятельности зарегистрированных кандидатов", - сказал источник.
Он не исключил, что, как и в другие годы, представители ультраправых организаций могут пешком принести в посольство в Токио петиции и обращения, но выступлений с громкой музыкой и выкрикиванием лозунгов с микроавтобусов быть не должно. Из-за ограничений в связи с выборами ультраправые могут провести собрание или митинг, но в рамках, чтобы это не могло квалифицироваться как нарушение закона о выборах. Заявление о митинге необходимо подавать за три дня до его начала, а насчет проезда машин с громкоговорителями заявитель сообщает заранее, в каком месяце собирается устроить акцию.
"Во всяком случае, на сегодняшний день такой информации нет, и я думаю, не будет. Возможны выступления после дня выборов с 9 февраля. Но они не будут такими масштабными, как обычно. Дело в том, что в них принимают участие разные ультраправые организации, которые собираются вместе, так как понятен день – 7 февраля, и место – около посольства. Если в этот день акция невозможна, как в этом году, то каждая организация будет сама решать, проводить ли такое мероприятие вообще и в какой день. Общего руководящего центра у них нет. Так что если что-то и будет с 9 февраля, то это будет носить более разрозненный характер", - отметил источник.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.