В Госдуме рассказали о росте страховых выплат при травмах на производстве
В Госдуме рассказали о росте страховых выплат при травмах на производстве
В Госдуме рассказали о росте страховых выплат при травмах на производстве
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Максимальные страховые выплаты гражданам, получившим травму или профессиональное заболевание на работе, а также компенсация за набор социальных услуг будут повышены с 1 февраля, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Максимальный размер единовременной страховой выплаты в результате несчастного случая на производстве увеличится до 163,6 тысячи рублей. Ежемесячное пособие при утрате трудоспособности по той же причине вырастет до 125,8 тысячи рублей", - сказал Нилов
При этом, по его словам, предельный размер "больничного" в результате травмы на производстве или профзаболевания составит больше 503 тысяч.
Депутат также сообщил, что с февраля будет проиндексирована денежная компенсация набора социальных услуг, которую получают федеральные льготники, отказавшиеся от натуральной формы льгот, и ее размер составит 1825 рублей. Нилов подчеркнул, что все изменения вступят в силу автоматически.
"Увеличение данных выплат направлено на усиление социальной защиты застрахованных работников, а также на поддержку льготников, обеспечивая рост реальных доходов первых и вторых", - пояснил парламентарий.