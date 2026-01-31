Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о росте страховых выплат при травмах на производстве
03:26 31.01.2026
В Госдуме рассказали о росте страховых выплат при травмах на производстве
В Госдуме рассказали о росте страховых выплат при травмах на производстве - РИА Новости, 31.01.2026
В Госдуме рассказали о росте страховых выплат при травмах на производстве
Максимальные страховые выплаты гражданам, получившим травму или профессиональное заболевание на работе, а также компенсация за набор социальных услуг будут... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T03:26:00+03:00
2026-01-31T03:26:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
2026
общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о росте страховых выплат при травмах на производстве

РИА Новости: страховые выплаты при травмах на производстве вырастут с 1 февраля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Максимальные страховые выплаты гражданам, получившим травму или профессиональное заболевание на работе, а также компенсация за набор социальных услуг будут повышены с 1 февраля, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Максимальный размер единовременной страховой выплаты в результате несчастного случая на производстве увеличится до 163,6 тысячи рублей. Ежемесячное пособие при утрате трудоспособности по той же причине вырастет до 125,8 тысячи рублей", - сказал Нилов.
Девушка с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В России проиндексируют более 40 видов социальных выплат
29 января, 15:03
При этом, по его словам, предельный размер "больничного" в результате травмы на производстве или профзаболевания составит больше 503 тысяч.
Депутат также сообщил, что с февраля будет проиндексирована денежная компенсация набора социальных услуг, которую получают федеральные льготники, отказавшиеся от натуральной формы льгот, и ее размер составит 1825 рублей. Нилов подчеркнул, что все изменения вступят в силу автоматически.
"Увеличение данных выплат направлено на усиление социальной защиты застрахованных работников, а также на поддержку льготников, обеспечивая рост реальных доходов первых и вторых", - пояснил парламентарий.
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Госдуме рассказали, как будет начисляться зарплата в январе
2 января, 02:06
 
Общество Ярослав Нилов Госдума РФ
 
 
