В Запорожской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 31.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:59 31.01.2026
В Запорожской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель
В Запорожской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
происшествия, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Васильевке Запорожской области, водитель от ранений скончался в больнице, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"FPV-дрон противника атаковал легковой автомобиль в городе Васильевке. Пострадал мужчина 1993 года рождения. Мужчина получил тяжелые ранения, скончался в больнице" , - написал губернатор в канале на платформе Мах.
Он выразил соболезнования близким погибшего.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
