В Запорожской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель
В Запорожской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель
FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в Васильевке Запорожской области, водитель от ранений скончался в больнице, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 31.01.2026
запорожская область
В Запорожской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель
