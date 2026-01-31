Рейтинг@Mail.ru
Готовящиеся в Британии боевики ВСУ убегают перед отправкой на Украину
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 31.01.2026
Готовящиеся в Британии боевики ВСУ убегают перед отправкой на Украину
Готовящиеся в Британии боевики ВСУ убегают перед отправкой на Украину - РИА Новости, 31.01.2026
Готовящиеся в Британии боевики ВСУ убегают перед отправкой на Украину
Большинство проходящих подготовку в Великобритании украинских офицеров дезертируют перед отправкой на Украину, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 31.01.2026
специальная военная операция на украине
великобритания
украина
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20260131/zapad-2071478283.html
великобритания
украина
великобритания, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Украина, Вооруженные силы Украины
Готовящиеся в Британии боевики ВСУ убегают перед отправкой на Украину

РИА Новости: готовящиеся в Британии боевики ВСУ убегают перед возвращением

Военнослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Crown copyright 2022
Военнослужащие Украины и Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Большинство проходящих подготовку в Великобритании украинских офицеров дезертируют перед отправкой на Украину, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Согласно заявлению военного ВСУ, в Великобритании не уделяется должного внимания слаживанию подразделений. По этим причинам большинство офицерского состава попросту убегает в самовольное оставление части перед отправкой на Украину", - сказал собеседник агентства.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
ВСУ стали бросать на убой подготовленные на Западе бригады
Вчера, 21:38
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
