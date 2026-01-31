Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Востока" уничтожили сеть укреплений ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 31.01.2026 (обновлено: 09:02 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/vsu-2071383081.html
Бойцы "Востока" уничтожили сеть укреплений ВСУ в Запорожской области
Бойцы "Востока" уничтожили сеть укреплений ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 31.01.2026
Бойцы "Востока" уничтожили сеть укреплений ВСУ в Запорожской области
Российские военные уничтожили сеть укреплений украинской армии в Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T05:31:00+03:00
2026-01-31T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071383263_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce60cc55511679ce90054256371cf936.jpg
https://ria.ru/20260130/rechnoe-2071191994.html
https://ria.ru/20260119/vsu-2068680661.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Боевая работа российских войск в Сумской и Запорожской областях
Боевая работа российских войск в Сумской и Запорожской областях
2026-01-31T05:31
true
PT1M24S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071383263_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b332d40a5e4a2e8c076b9395cd67d9ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Бойцы "Востока" уничтожили сеть укреплений ВСУ в Запорожской области

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА 31 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили сеть укреплений украинской армии в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
«
"Расчеты САУ "Мста-С" и "Гвоздика" группировки войск "Восток" поразили сеть укрепленных сооружений и живую силу ВСУ в Запорожской области", — говорится в сводке.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Российские военные взяли под контроль Речное в Запорожской области
Вчера, 12:20
По данным ведомства, вскрыть эту линию обороны удалось с помощью разведывательных беспилотников.
"Получив данные, расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки "Восток" выдвинулся на огневую позицию и нанес серию ударов управляемыми артиллерийскими боеприпасами "Краснополь", — добавили в министерстве.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
ВСУ используют Запорожскую область для тестирования новых дронов
19 января, 05:17
Точный удар сорвал попытку противника закрепиться в лесополосе и осложнил удержание подготовленных позиций.
Всего за неделю бойцы "Востока" уничтожили более 2315 украинских военных, два танка, 22 боевые бронированные машины, 104 автомобиля и восемь артиллерийских орудий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала