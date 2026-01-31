Бойцы "Востока" уничтожили сеть укреплений ВСУ в Запорожской области

МОСКВА 31 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили сеть укреплений украинской армии в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
«
"Расчеты САУ "Мста-С" и "Гвоздика" группировки войск "Восток" поразили сеть укрепленных сооружений и живую силу ВСУ в Запорожской области", — говорится в сводке.
По данным ведомства, вскрыть эту линию обороны удалось с помощью разведывательных беспилотников.
"Получив данные, расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки "Восток" выдвинулся на огневую позицию и нанес серию ударов управляемыми артиллерийскими боеприпасами "Краснополь", — добавили в министерстве.
Точный удар сорвал попытку противника закрепиться в лесополосе и осложнил удержание подготовленных позиций.
Всего за неделю бойцы "Востока" уничтожили более 2315 украинских военных, два танка, 22 боевые бронированные машины, 104 автомобиля и восемь артиллерийских орудий.
