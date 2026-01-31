Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА 31 янв — РИА Новости. Российские военные уничтожили сеть укреплений украинской армии в Запорожской области, сообщили в Российские военные уничтожили сеть укреплений украинской армии в Запорожской области, сообщили в Минобороны

« "Расчеты САУ "Мста-С" и "Гвоздика" группировки войск "Восток" поразили сеть укрепленных сооружений и живую силу ВСУ в Запорожской области", — говорится в сводке.

По данным ведомства, вскрыть эту линию обороны удалось с помощью разведывательных беспилотников.

"Получив данные, расчет самоходной артиллерийской установки "Мста-С" группировки "Восток" выдвинулся на огневую позицию и нанес серию ударов управляемыми артиллерийскими боеприпасами "Краснополь", — добавили в министерстве.

Точный удар сорвал попытку противника закрепиться в лесополосе и осложнил удержание подготовленных позиций.