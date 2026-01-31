Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили объекты инфраструктуры, используемые ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 31.01.2026
ВС России поразили объекты инфраструктуры, используемые ВСУ
ВС России поразили объекты инфраструктуры, используемые ВСУ
ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских РИА Новости, 31.01.2026
ВС России поразили объекты инфраструктуры, используемые ВСУ

ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ объекты транспортной инфраструктуры

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Андрей Станавов
Перейти в медиабанк
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
МОСКВА 31 янв - РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах", - говорится в сообщении военного ведомства.
