ВС России уничтожили взвод боевиков подразделения "Кракен"*
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 31.01.2026 (обновлено: 16:48 31.01.2026)
ВС России уничтожили взвод боевиков подразделения "Кракен"*
ВС России уничтожили взвод боевиков подразделения "Кракен"* - РИА Новости, 31.01.2026
ВС России уничтожили взвод боевиков подразделения "Кракен"*
Российские военные при освобождении поселка Бересток уничтожили взвод украинских боевиков из подразделения "Кракен"*, рассказал РИА Новости старший стрелок... РИА Новости, 31.01.2026
ВС России уничтожили взвод боевиков подразделения "Кракен"*

РИА Новости: ВС России уничтожили взвод "Кракена" в районе Константиновки

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинский военный
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Российские военные при освобождении поселка Бересток уничтожили взвод украинских боевиков из подразделения "Кракен"*, рассказал РИА Новости старший стрелок Южной группировки войск с позывным Орех.
«
"Контакты (стрелковые бои. — Прим. ред.) у нас были — это "Кракен"*. Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было — шел стрелковый бой. <...> За всю операцию нами был уничтожен взвод", — заявил собеседник агентства.
В Харьковской области ликвидировали боевика подразделения "Кракен"*
В Харьковской области ликвидировали боевика подразделения "Кракен"*
6 декабря 2025, 22:10

Бересток расположен к югу от Константиновки в ДНР и имеет важное тактическое значение. Контроль над этим районом позволяет оказывать давление на южные подступы к городу, нарушать логистику противника и создавать условия для дальнейшего продвижения.

Российские бойцы смогли продвинуться в глубокий тыл, где и атаковали боевиков. После зачистки укрепленных позиций они нашли значительное количество медицинских средств и снаряжения иностранного производства.
"Кракен"* оказался не таким грозным, как в видео, заявил российский снайпер
"Кракен"* оказался не таким грозным, как в видео, заявил российский снайпер
4 апреля 2025, 07:26
"Очень много медикаментов — все с англоязычными надписями. Ни одного не было ни на украинском, ни на польском. При этом сухие пайки у них были польские", — уточнил Орех.
Он также отметил, что вооружение противника было исключительно западного образца.

Националистическое диверсионное подразделение "Кракен*" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР, формирование особо отличилось в Харьковской области, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными. Командира "Кракена*" Сергея Величко объявили в России в розыск из-за пыток военнопленных.

* Запрещенная в России террористическая организация.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
