ВС России уничтожили взвод боевиков подразделения "Кракен"*

"Контакты (стрелковые бои. — Прим. ред.) у нас были — это "Кракен"*. Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было — шел стрелковый бой. <...> За всю операцию нами был уничтожен взвод", — заявил собеседник агентства.

Бересток расположен к югу от Константиновки в ДНР и имеет важное тактическое значение. Контроль над этим районом позволяет оказывать давление на южные подступы к городу, нарушать логистику противника и создавать условия для дальнейшего продвижения.

Российские бойцы смогли продвинуться в глубокий тыл, где и атаковали боевиков. После зачистки укрепленных позиций они нашли значительное количество медицинских средств и снаряжения иностранного производства.

"Очень много медикаментов — все с англоязычными надписями. Ни одного не было ни на украинском, ни на польском. При этом сухие пайки у них были польские", — уточнил Орех.