ВС России уничтожили взвод боевиков подразделения "Кракен"*

ДОНЕЦК, 31 янв — РИА Новости. Российские военные при освобождении поселка Бересток уничтожили взвод украинских боевиков из подразделения "Кракен"*, рассказал РИА Новости старший стрелок Южной группировки войск с позывным Орех.
«
"Контакты (стрелковые бои. — Прим. ред.) у нас были — это "Кракен"*. Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было — шел стрелковый бой. <...> За всю операцию нами был уничтожен взвод", — заявил собеседник агентства.
Бересток расположен к югу от Константиновки в ДНР и имеет важное тактическое значение. Контроль над этим районом позволяет оказывать давление на южные подступы к городу, нарушать логистику противника и создавать условия для дальнейшего продвижения.
Российские бойцы смогли продвинуться в глубокий тыл, где и атаковали боевиков. После зачистки укрепленных позиций они нашли значительное количество медицинских средств и снаряжения иностранного производства.
"Очень много медикаментов — все с англоязычными надписями. Ни одного не было ни на украинском, ни на польском. При этом сухие пайки у них были польские", — уточнил Орех.
Он также отметил, что вооружение противника было исключительно западного образца.
Националистическое диверсионное подразделение "Кракен*" сформировали в марте 2022 года главари полка "Азов"* и Главного управления разведки Минобороны Украины. Как рассказывали РИА Новости в полиции ЛНР, формирование особо отличилось в Харьковской области, где его боевики издевались над мирными жителями и пленными. Командира "Кракена*" Сергея Величко объявили в России в розыск из-за пыток военнопленных.
* Запрещенная в России террористическая организация.
