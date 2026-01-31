Рейтинг@Mail.ru
Исследование показало, как россияне выбирают вклады - РИА Новости, 31.01.2026
05:09 31.01.2026
Исследование показало, как россияне выбирают вклады
Большинство россиян (68%) выбирают банковские вклады с фиксированной ставкой и без дополнительных условий, даже если альтернативные предложения потенциально...
экономика
россия
россия
2026
Новости
экономика, россия
Экономика, Россия
Исследование показало, как россияне выбирают вклады

РИА Новости: россияне чаще выбирают банковские вклады с фиксированной ставкой

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Большинство россиян (68%) выбирают банковские вклады с фиксированной ставкой и без дополнительных условий, даже если альтернативные предложения потенциально могут принести больший доход, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"68% россиян выбирают вклад с фиксированной ставкой и без дополнительных условий, даже если альтернативные предложения с надбавками могут принести больший доход", - выяснили аналитики, опросив 3000 россиян.
Эксперт назвал пять способов заработать на росте цен на золото
Эксперт назвал пять способов заработать на росте цен на золото
03:11
В целом, как говорится в материалах, 57% россиян избегают инвестиционных инструментов с плавающей доходностью, предпочитая облигации или вовсе отказываясь от инвестирования.
А в рассрочках 72% выбирают предложения с понятным графиком платежей без скрытых комиссий, даже если итоговая сумма выше, в программах кешбэка 64% предпочитают простой возврат 1-2% деньгами вместо сложных схем с категориями и ограничениями.
Отвечая на вопрос о причинах такого выбора, россияне чаще всего говорили не о недоверии к финансовым организациям, а о нежелании тратить эмоциональные и временные ресурсы.
Так, 46% отметили, что не хотят разбираться в сложных условиях и следить за изменениями, 31% указали на негативный прошлый опыт, связанный с неожиданными комиссиями или изменением правил, а 23% признались, что финансовая стабильность для них важнее потенциального роста доходов, пишут аналитики.
Таким образом, 44% россиян в ситуациях, связанных с тратами или накоплениями, предпочитают предсказуемость потенциальной выгоде. В то же время, "41% выбирают более доходные варианты, если условия им полностью понятны, а 15% - готовы идти на неопределенность ради максимальной доходности", подчеркнули аналитики.
Названы пять ситуаций, когда надо срочно забирать деньги со вклада
Названы пять ситуаций, когда надо срочно забирать деньги со вклада
24 января, 02:10
 
ЭкономикаРоссия
 
 
