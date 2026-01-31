Исследование показало, как россияне выбирают вклады

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Большинство россиян (68%) выбирают банковские вклады с фиксированной ставкой и без дополнительных условий, даже если альтернативные предложения потенциально могут принести больший доход, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"68% россиян выбирают вклад с фиксированной ставкой и без дополнительных условий, даже если альтернативные предложения с надбавками могут принести больший доход", - выяснили аналитики, опросив 3000 россиян.

В целом, как говорится в материалах, 57% россиян избегают инвестиционных инструментов с плавающей доходностью, предпочитая облигации или вовсе отказываясь от инвестирования.

А в рассрочках 72% выбирают предложения с понятным графиком платежей без скрытых комиссий, даже если итоговая сумма выше, в программах кешбэка 64% предпочитают простой возврат 1-2% деньгами вместо сложных схем с категориями и ограничениями.

Отвечая на вопрос о причинах такого выбора, россияне чаще всего говорили не о недоверии к финансовым организациям, а о нежелании тратить эмоциональные и временные ресурсы.

Так, 46% отметили, что не хотят разбираться в сложных условиях и следить за изменениями, 31% указали на негативный прошлый опыт, связанный с неожиданными комиссиями или изменением правил, а 23% признались, что финансовая стабильность для них важнее потенциального роста доходов, пишут аналитики.