Назван самый доступный по цене витамин в России по итогам января
06:56 31.01.2026
Назван самый доступный по цене витамин в России по итогам января
Назван самый доступный по цене витамин в России по итогам января
Назван самый доступный по цене витамин в России по итогам января
Самым доступным по стоимости витамином в России в январе стал элемент A, выяснили для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета".
2026-01-31T06:56:00+03:00
2026-01-31T06:56:00+03:00
2026
Назван самый доступный по цене витамин в России по итогам января

РИА Новости: витамин A стал самым доступным по цене в России в январе

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Самым доступным по стоимости витамином в России в январе стал элемент A, выяснили для РИА Новости аналитики "Контур.Маркета".
Так, средняя стоимость упаковки витамина A составила 169 рублей. Согласно представленным данным, это самая низкая цена среди витаминов в январе.
Следом по цене расположился витамин C, упаковку которого можно купить в среднем за 211 рублей. Тройку самых доступных витаминов замыкает E - 280 рублей.
Чуть выше цены на витамины K (405 рублей), D (604 рубля) и B (682 рубля). Больше всего россиянам придется отдать за поливитамины (в среднем 783 рубля) и микроэлементы (892 рубля).
Исследование проводилось на основе 2,9 миллиона чеков за январь 2026 года.
