Рейтинг@Mail.ru
Врач объяснила, почему таблетки с ментолом опасны при кашле - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:42 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/virusolog-2071374102.html
Врач объяснила, почему таблетки с ментолом опасны при кашле
Врач объяснила, почему таблетки с ментолом опасны при кашле - РИА Новости, 31.01.2026
Врач объяснила, почему таблетки с ментолом опасны при кашле
Кашель во время гриппа нельзя лечить препаратами, содержащими ментол, это может усугубить течение заболевания, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук,... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T04:42:00+03:00
2026-01-31T04:42:00+03:00
здоровье - общество
елена малинникова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151340/75/1513407500_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_4709efb0884d25df14ed76ee1a973b78.jpg
https://ria.ru/20250331/rospotrebnadzor-2008406008.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151340/75/1513407500_512:249:2911:2048_1920x0_80_0_0_91899e8e09c41b40a0bf5ff49acec893.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, елена малинникова, общество
Здоровье - Общество, Елена Малинникова, Общество
Врач объяснила, почему таблетки с ментолом опасны при кашле

РИА Новости: таблетки с ментолом могут усугубить кашель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Таблетки в руке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Кашель во время гриппа нельзя лечить препаратами, содержащими ментол, это может усугубить течение заболевания, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
"Непродуктивный кашель ни в коем случае нельзя лечить какими-нибудь препаратами, содержащими ментол, который еще больше подсушивает, чтобы не усугубить острое начало этой инфекции", - рассказала врач.
Ранее вирусолог рассказала РИА Новости, что главное отличие гриппа от ОРВИ заключается в его начале, он всегда стартует с высокой температуры, которая поднимается почти молниеносно и за час может стать выше 39 градусов.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Роспотребнадзор объяснил природу "вируса", вызывающего кашель с кровью
31 марта 2025, 14:36
 
Здоровье - ОбществоЕлена МалинниковаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала