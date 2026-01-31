Рейтинг@Mail.ru
Вирусолог рассказала об опасности антибиотиков при вирусе Коксаки - РИА Новости, 31.01.2026
01:13 31.01.2026
Вирусолог рассказала об опасности антибиотиков при вирусе Коксаки
Вирусолог рассказала об опасности антибиотиков при вирусе Коксаки - РИА Новости, 31.01.2026
Вирусолог рассказала об опасности антибиотиков при вирусе Коксаки
Энтеровирусные инфекции, в том числе вирус Коксаки, о вспышке которого сообщили туристы в Таиланде, нельзя лечить антибиотиками – от них может стать еще хуже,... РИА Новости, 31.01.2026
здоровье - общество
таиланд
дальневосточный федеральный университет
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ассоциация туроператоров россии (атор)
общество
таиланд
2026
здоровье - общество, таиланд, дальневосточный федеральный университет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ассоциация туроператоров россии (атор), общество
Вирусолог рассказала об опасности антибиотиков при вирусе Коксаки

ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Энтеровирусные инфекции, в том числе вирус Коксаки, о вспышке которого сообщили туристы в Таиланде, нельзя лечить антибиотиками – от них может стать еще хуже, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент Департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
Роспотребнадзор направил запрос в минздрав Таиланда и Ассоциацию туроператоров России (АТОР) по сообщениям о заболевании россиян вирусом Коксаки в отеле города Кхао-Лак. По данными Telegram-канала Shot, полуторагодовалый ребенок покрылся сильной сыпью на отдыхе, родители уверяют, что заболеванием страдают десятки детей в отеле Robinzon. Компанец ранее рассказала РИА Новости, что симптомы указывают на энтеровирус, и даже если выяснится, что это вирус Коксаки, особой опасности он не представляет.
"По данным, которые имеются, обычно энтеровирусная инфекция проходит сама и иногда даже без лечения. Выделяют даже такую форму энтеровирусной инфекции как трехдневная лихорадка: три дня температура, а потом все проходит. Выглядит это, правда, страшно - пузырьки могут появляться не только на коже, но и на слизистой зева, на ладошках. Но ребенок обычно чувствует себя достаточно неплохо. Здесь (в Telegram-канале) описан случай полуторагодовалого ребенка. Наверное, высокая температура привела к тому, что было такое беспокойство", - сказала Компанец.
По ее словам, в данном случае какого-то особого лечения нет.
"Эти пузырьки обрабатывать не надо. Только если температура высокая, ее нужно сбивать. И ни в коем случае не антибиотиками. Я прочитала (со слов туристки, местный врач назначил ребенку антибиотик, и ему стало хуже – ред.) и ужаснулась. Это может хуже сделать, потому что вирусные инфекции антибиотиками не лечатся, они только ухудшают состояние", - добавила специалист.
