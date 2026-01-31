Вербовщик ВСУ рассказал о наемниках из Латинской Америки

Вербовщик СЛБ в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей рассказал, что в его подразделении воюют колумбийцы, венесуэльцы, аргентинцы, перуанцы, мексиканцы и бразильцы. Также он сообщил, что ранее в рядах СЛБ был парагваец, который перевелся в другое подразделение, специализирующееся на дронах.