09:16 31.01.2026
Вербовщик ВСУ рассказал о наемниках из Латинской Америки
Вербовщик ВСУ рассказал о наемниках из Латинской Америки
Вербовщик подразделения ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) сообщил, что в его подразделении воюют наемники из шести стран Латинской Америки. РИА Новости, 31.01.2026
Вербовщик ВСУ рассказал о наемниках из Латинской Америки

Вербовщик ВСУ рассказал, что в СЛБ воюют наемники из 6 стран Латинской Америки

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Вербовщик подразделения ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) сообщил, что в его подразделении воюют наемники из шести стран Латинской Америки.
Вербовщик СЛБ в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей рассказал, что в его подразделении воюют колумбийцы, венесуэльцы, аргентинцы, перуанцы, мексиканцы и бразильцы. Также он сообщил, что ранее в рядах СЛБ был парагваец, который перевелся в другое подразделение, специализирующееся на дронах.
В сентябре наемники СЛБ после публикации материала РИА Новости об этом подразделении оправдывались в соцсетях, пытаясь ввести аудиторию в заблуждение о своем статусе юридическими уловками киевского режима, и лишь подтвердили факт участия в боевых действиях на Украине.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Попался, вражина: выяснилось, кто вредит переговорам России и Украины
25 января, 08:00
 
