Вербовщик ВСУ рассказал о наемниках из Латинской Америки
Вербовщик подразделения ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) сообщил, что в его подразделении воюют наемники из шести стран Латинской Америки. РИА Новости, 31.01.2026
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Вербовщик подразделения ВСУ "Специальная латинская бригада" (СЛБ) сообщил, что в его подразделении воюют наемники из шести стран Латинской Америки.
Вербовщик СЛБ в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей рассказал, что в его подразделении воюют колумбийцы, венесуэльцы, аргентинцы, перуанцы, мексиканцы и бразильцы. Также он сообщил, что ранее в рядах СЛБ был парагваец, который перевелся в другое подразделение, специализирующееся на дронах.
В сентябре наемники СЛБ после публикации материала РИА Новости об этом подразделении оправдывались в соцсетях, пытаясь ввести аудиторию в заблуждение о своем статусе юридическими уловками киевского режима, и лишь подтвердили факт участия в боевых действиях на Украине
.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ
обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.