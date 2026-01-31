Венгрия не занимает ни одну из сторон в конфликте на Украине, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Венгрия ни занимает ни одну из сторон в конфликте на Украине и предпочитает отстаивать только свои интересы, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, Венгрия не обязана "определять свою позицию через кого-то другого" и должна "отстаивать свои национальные интересы".