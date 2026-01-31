Рейтинг@Mail.ru
Венгрия не занимает ни одну из сторон в конфликте на Украине, заявил Орбан
19:03 31.01.2026 (обновлено: 19:04 31.01.2026)
Венгрия не занимает ни одну из сторон в конфликте на Украине, заявил Орбан
Венгрия ни занимает ни одну из сторон в конфликте на Украине и предпочитает отстаивать только свои интересы, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
в мире, венгрия, украина, россия, виктор орбан
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Виктор Орбан
Венгрия не занимает ни одну из сторон в конфликте на Украине, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 31 янв - РИА Новости. Венгрия ни занимает ни одну из сторон в конфликте на Украине и предпочитает отстаивать только свои интересы, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"На чьей стороне Венгрия, украинской или российской? Почему я должен быть на той или иной стороне? Я на стороне Венгрии", - сказал Орбан, выступая на мероприятии в венгерском Хатване. Трансляцию вел телеканал М1.
По его словам, Венгрия не обязана "определять свою позицию через кого-то другого" и должна "отстаивать свои национальные интересы".
"И мы сотрудничаем с теми, с кем можем лучше отстоять свои интересы. Газ и нефть мы будем покупать у России. Хорошие соседские отношения по завершении войны нам надо будет выстраивать с украинцами. У всего есть место", - отметил Орбан.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия больше не позволит втянуть себя в конфликт ради чужих интересов, как было в годы Второй мировой войны, в которой она участвовала на стороне фашистской Германии.
В миреВенгрияУкраинаРоссияВиктор Орбан
 
 
