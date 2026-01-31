https://ria.ru/20260131/vengrija-2071463843.html
Венгрия не занимает ни одну из сторон в конфликте на Украине, заявил Орбан
Венгрия ни занимает ни одну из сторон в конфликте на Украине и предпочитает отстаивать только свои интересы, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 31.01.2026
в мире
венгрия
украина
россия
виктор орбан
