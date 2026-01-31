Власти Венесуэлы инициируют закон о всеобщей амнистии

МЕХИКО, 31 янв — РИА Новости. Правительство Венесуэлы инициирует закон о всеобщей амнистии, сообщила уполномоченный президент республики Делси Родригес.
«
"Мы приняли решение продвигать закон о всеобщей амнистии, который охватит весь период политического насилия с 1999 года по сегодняшний день", — заявила она на мероприятии с участием представителей судебной и законодательной власти, его транслирует телеканал VTV.
Родригес поручила Комиссии по судебной революции, а также Программе демократического сосуществования и мира в ближайшие часы представить законопроект в Национальную ассамблею. Она пояснила, что он направлен на преодоление последствий политической конфронтации и восстановление общественного мира.
"Действие этого закона, в соответствии с Конституцией, не будет распространяться на лиц, привлеченных к ответственности или осужденных за убийства, торговлю наркотиками, коррупцию и грубые нарушения прав человека", — уточнила уполномоченный президент.
Новые власти в Венесуэле
В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. США нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Исполняющим обязанности президента стала Делси Родригес.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.