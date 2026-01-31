Рейтинг@Mail.ru
Власти Венесуэлы инициируют закон о всеобщей амнистии - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 31.01.2026 (обновлено: 10:25 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/venesuela-2071370150.html
Власти Венесуэлы инициируют закон о всеобщей амнистии
Власти Венесуэлы инициируют закон о всеобщей амнистии - РИА Новости, 31.01.2026
Власти Венесуэлы инициируют закон о всеобщей амнистии
Правительство Венесуэлы инициирует закон о всеобщей амнистии, сообщила уполномоченный президент республики Делси Родригес. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T03:17:00+03:00
2026-01-31T10:25:00+03:00
в мире
венесуэла
делси родригес
николас мадуро
сша
каракас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071395609_0:264:2048:1416_1920x0_80_0_0_afccd506b752f6d0e0cfd4d5716aaf86.jpg
https://ria.ru/20260130/tramp-2071337167.html
https://ria.ru/20260130/nebenzya-2071184079.html
https://ria.ru/20260130/ssha-2071108880.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071395609_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_b913c7a3b303f9595575188b57c9f51e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, делси родригес, николас мадуро, сша, каракас
В мире, Венесуэла, Делси Родригес, Николас Мадуро, США, Каракас
Власти Венесуэлы инициируют закон о всеобщей амнистии

Родригес: правительство Венесуэлы инициирует закон о всеобщей амнистии

© REUTERS / MIRAFLORES PALACEУполномоченный президент республики Венесуэла Делси Родригес во время мероприятия с участием представителей судебной и законодательной власти. 30 января 2026
Уполномоченный президент республики Венесуэла Делси Родригес во время мероприятия с участием представителей судебной и законодательной власти. 30 января 2026 - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© REUTERS / MIRAFLORES PALACE
Уполномоченный президент республики Венесуэла Делси Родригес во время мероприятия с участием представителей судебной и законодательной власти. 30 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 31 янв — РИА Новости. Правительство Венесуэлы инициирует закон о всеобщей амнистии, сообщила уполномоченный президент республики Делси Родригес.
«
"Мы приняли решение продвигать закон о всеобщей амнистии, который охватит весь период политического насилия с 1999 года по сегодняшний день", — заявила она на мероприятии с участием представителей судебной и законодательной власти, его транслирует телеканал VTV.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
США очень довольны работой властей Венесуэлы, заявил Трамп
Вчера, 20:12
Родригес поручила Комиссии по судебной революции, а также Программе демократического сосуществования и мира в ближайшие часы представить законопроект в Национальную ассамблею. Она пояснила, что он направлен на преодоление последствий политической конфронтации и восстановление общественного мира.
"Действие этого закона, в соответствии с Конституцией, не будет распространяться на лиц, привлеченных к ответственности или осужденных за убийства, торговлю наркотиками, коррупцию и грубые нарушения прав человека", — уточнила уполномоченный президент.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Венесуэле имело место предательство чиновников, заявил Небензя
Вчера, 11:56

Новые власти в Венесуэле

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. США нанесли по городу масштабные удары, а президента Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
Исполняющим обязанности президента стала Делси Родригес.
Венесуэльские власти считают, что цель нападения Штатов — получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД страны Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
США обязали отчитываться поставщиков нефти из Венесуэлы
Вчера, 01:36
 
В миреВенесуэлаДелси РодригесНиколас МадуроСШАКаракас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала