Тысячи американцев вышли на митинги против иммиграционной службы - РИА Новости, 31.01.2026
13:14 31.01.2026
Тысячи американцев вышли на митинги против иммиграционной службы
Тысячи демонстрантов вышли на улицы Лос-Анджелеса, Миннеаполиса, Вашингтона, Нью-Йорка, Сан Франциско, протестуя против действий Службы иммиграции и таможенного контроля США.
Тысячи демонстрантов вышли на улицы Лос-Анджелеса, Миннеаполиса, Вашингтона, Нью-Йорка, Сан Франциско, протестуя против действий Службы иммиграции и таможенного контроля США. 24 января агенты ICE смертельно ранили Алекса Претти, медбрата отделения интенсивной терапии. Это стало вторым случаем стрельбы со стороны сотрудников агентства за месяц. Протесты переросли в беспорядки: например, в Лос-Анджелесе участники акции заблокировали подъезды к офису ICE, что привело к стычкам с полицией.
Тысячи демонстрантов вышли на улицы Лос-Анджелеса, Миннеаполиса, Вашингтона, Нью-Йорка, Сан Франциско, протестуя против действий Службы иммиграции и таможенного контроля США.
24 января агенты ICE смертельно ранили Алекса Претти, медбрата отделения интенсивной терапии. Это стало вторым случаем стрельбы со стороны сотрудников агентства за месяц. Протесты переросли в беспорядки: например, в Лос-Анджелесе участники акции заблокировали подъезды к офису ICE, что привело к стычкам с полицией.
 
