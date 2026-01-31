На Урале сотрудницу администрации задержали по делу о гибели школьника

ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв - РИА Новости. Сотрудница администрации Нязепетровского муниципального округа в Челябинской области задержана по делу о халатности после гибели девятилетнего школьника в бесхозном колодце с водой, сообщило региональное СУСК РФ.

"Следователем следственного отдела по городу Верхний Уфалей СУСК России по Челябинской области в рамках расследования уголовного дела по факту смерти малолетнего в результате падения в колодец задержана начальник отдела имущественных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального округа", - говорится в сообщении

Сотруднице администрации будет предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.

Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), отмечает СУСК.

Следствие отмечает, что подозреваемая не приняла мер по выявлению и обращению в муниципальную собственность бесхозяйных объектов в Нязепетровском муниципальном округе.