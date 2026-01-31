https://ria.ru/20260131/ural-2071445451.html
На Урале сотрудницу администрации задержали по делу о гибели школьника
На Урале сотрудницу администрации задержали по делу о гибели школьника - РИА Новости, 31.01.2026
На Урале сотрудницу администрации задержали по делу о гибели школьника
Сотрудница администрации Нязепетровского муниципального округа в Челябинской области задержана по делу о халатности после гибели девятилетнего школьника в... РИА Новости, 31.01.2026
происшествия
россия
челябинская область
верхний уфалей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
На Урале сотрудницу администрации задержали по делу о гибели школьника
На Урале сотрудницу администрации задержали по делу о гибели школьника в колодце
ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв - РИА Новости. Сотрудница администрации Нязепетровского муниципального округа в Челябинской области задержана по делу о халатности после гибели девятилетнего школьника в бесхозном колодце с водой, сообщило региональное СУСК РФ.
"Следователем следственного отдела по городу Верхний Уфалей
СУСК России
по Челябинской области
в рамках расследования уголовного дела по факту смерти малолетнего в результате падения в колодец задержана начальник отдела имущественных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального округа", - говорится в сообщении
.
Сотруднице администрации будет предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.
Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), отмечает СУСК.
Следствие отмечает, что подозреваемая не приняла мер по выявлению и обращению в муниципальную собственность бесхозяйных объектов в Нязепетровском муниципальном округе.
Как сообщало СУСК, 28 января днем девятилетний мальчик после окончания учебы в школе в Нязепетровске
перестал выходить на связь с родителями. Его тело нашли в колодце с водой на открытом участке местности по улице Южной. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В правоохранительных органах региона агентству поясняли, что собственник колодца не был установлен, меры по выявлению бесхозного объекта со стороны администрации округа не принимались, в итоге безопасность колодца не была обеспечена.