На Урале сотрудницу администрации задержали по делу о гибели школьника - РИА Новости, 31.01.2026
16:22 31.01.2026
На Урале сотрудницу администрации задержали по делу о гибели школьника
На Урале сотрудницу администрации задержали по делу о гибели школьника - РИА Новости, 31.01.2026
На Урале сотрудницу администрации задержали по делу о гибели школьника
Сотрудница администрации Нязепетровского муниципального округа в Челябинской области задержана по делу о халатности после гибели девятилетнего школьника в... РИА Новости, 31.01.2026
происшествия, россия, челябинская область, верхний уфалей
Происшествия, Россия, Челябинская область, Верхний Уфалей
На Урале сотрудницу администрации задержали по делу о гибели школьника

На Урале сотрудницу администрации задержали по делу о гибели школьника в колодце

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв - РИА Новости. Сотрудница администрации Нязепетровского муниципального округа в Челябинской области задержана по делу о халатности после гибели девятилетнего школьника в бесхозном колодце с водой, сообщило региональное СУСК РФ.
"Следователем следственного отдела по городу Верхний Уфалей СУСК России по Челябинской области в рамках расследования уголовного дела по факту смерти малолетнего в результате падения в колодец задержана начальник отдела имущественных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского муниципального округа", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
На Урале школьника избили до сотрясения мозга из-за отказа отдать карту
19 января, 20:45
Сотруднице администрации будет предъявлено обвинение, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.
Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), отмечает СУСК.
Следствие отмечает, что подозреваемая не приняла мер по выявлению и обращению в муниципальную собственность бесхозяйных объектов в Нязепетровском муниципальном округе.
Как сообщало СУСК, 28 января днем девятилетний мальчик после окончания учебы в школе в Нязепетровске перестал выходить на связь с родителями. Его тело нашли в колодце с водой на открытом участке местности по улице Южной. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В правоохранительных органах региона агентству поясняли, что собственник колодца не был установлен, меры по выявлению бесхозного объекта со стороны администрации округа не принимались, в итоге безопасность колодца не была обеспечена.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Татарстане обнаружили тела детей в колодце
4 января, 15:47
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьВерхний Уфалей
 
 
