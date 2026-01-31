Водитель, насмерть сбивший школьниц в Ревде, пытался выйти из СИЗО

"Судом выносились постановления об избрании меры пресечения и о продлении, оба постановления были обжалованы", – сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что постановление об аресте было оставлено в силе, а по его продлению – материалы еще не возвращались из вышестоящего суда.