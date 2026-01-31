Рейтинг@Mail.ru
10:45 31.01.2026
Водитель, насмерть сбивший школьниц в Ревде, пытался выйти из СИЗО
происшествия
ревда
свердловская область
чехов
lada vesta
новый год
ревда
свердловская область
чехов
происшествия, ревда, свердловская область, чехов, lada vesta, новый год
Происшествия, Ревда, Свердловская область, Чехов, Lada Vesta, Новый год
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв – РИА Новости. Водитель Михаил Слободян, который будучи пьяным насмерть сбил школьниц на тротуаре в Ревде Свердловской области, пытался оспорить свой арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургского гарнизонного военного суда.
"Судом выносились постановления об избрании меры пресечения и о продлении, оба постановления были обжалованы", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что постановление об аресте было оставлено в силе, а по его продлению – материалы еще не возвращались из вышестоящего суда.
Вечером 27 октября 2025 года в Ревде на улице Чехова 37-летний водитель Lada не справился с управлением и сбил трех школьниц, ожидавших на тротуаре разрешающего сигнала светофора, а затем въехал в магазин, в момент аварии он был пьян. Две девочки скончались на месте.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения. Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал фигуранта, позже срок нахождения в СИЗО ему продлили до 26 февраля.
Происшествия Ревда Свердловская область Чехов Lada Vesta Новый год
 
 
