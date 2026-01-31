Рейтинг@Mail.ru
На трассе Николаев — Херсон обрушился антидроновый коридор ВСУ - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 31.01.2026 (обновлено: 21:02 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/ukraina-2071471716.html
На трассе Николаев — Херсон обрушился антидроновый коридор ВСУ
На трассе Николаев — Херсон обрушился антидроновый коридор ВСУ - РИА Новости, 31.01.2026
На трассе Николаев — Херсон обрушился антидроновый коридор ВСУ
Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон из-за некачественного монтажа, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T20:36:00+03:00
2026-01-31T21:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
николаев (украина)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071471546_0:416:960:956_1920x0_80_0_0_68f68ac99b58702bebf8740ec897c20e.jpg
https://ria.ru/20260131/mobilizatsiya-2071467899.html
https://ria.ru/20251123/vsu-2056882562.html
херсон
николаев (украина)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071471546_0:290:960:1010_1920x0_80_0_0_972aa5101bbff86cbc8e461d41508c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, николаев (украина)
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Николаев (Украина)
На трассе Николаев — Херсон обрушился антидроновый коридор ВСУ

На трассе Херсон — Николаев рухнул участок антидронового тоннеля ВСУ

© Фото : соцсетиАнтидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон
Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : соцсети
Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Антидроновый коридор ВСУ обрушился на трассе Николаев - Херсон из-за некачественного монтажа, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"На трассе Николаев - Херсон обвалился большой участок тоннеля с антидроновой защитой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Охота на людей". Сийярто выступил с серьезным обвинением в адрес Украины
Вчера, 19:54
Украинские журналисты уточняют, что причиной обрушения могли послужить ошибки при монтаже конструкций. Движение по трассе в данный момент затруднено.
Публикуются фото пострадавшего коридора. Судя по кадрам, сетка, защищающая дорогу от ударов легких БПЛА, держалась на металлических столбах, смонтированных на бетонных основаниях. Сами основания конструкции не были прикреплены к грунту, из-за чего вся конструкция просто сложилась по вине ветра или осадков.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Противодроновые сети ВСУ обрушились на сумском направлении
23 ноября 2025, 06:34
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонНиколаев (Украина)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала