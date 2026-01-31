https://ria.ru/20260131/ukraina-2071459110.html
На Украине убили испытателя высокотехнологического оружия ВСУ
На Украине убили испытателя высокотехнологического оружия ВСУ
На Украине убили испытателя высокотехнологического оружия ВСУ
Начальник полигона, где испытывается высокотехнологичное оружие, убит на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 31.01.2026
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Начальник полигона, где испытывается высокотехнологичное оружие, убит на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Двадцать восьмого января при невыясненных обстоятельствах убит начальник учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного вооружения и военной техники Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники полковник Филиппенков Алексей Владимирович", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ранее Филиппенков занимал должность заместителя начальника факультета противовоздушной обороны Харьковского университета воздушных сил.
Это не первый за последнее время случай смерти высокопоставленных украинских военных, связанных с разработкой новых типов вооружений, добавили в силовых структурах.