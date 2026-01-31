Рейтинг@Mail.ru
На Украине убили испытателя высокотехнологического оружия ВСУ - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/ukraina-2071459110.html
На Украине убили испытателя высокотехнологического оружия ВСУ
На Украине убили испытателя высокотехнологического оружия ВСУ - РИА Новости, 31.01.2026
На Украине убили испытателя высокотехнологического оружия ВСУ
Начальник полигона, где испытывается высокотехнологичное оружие, убит на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T18:19:00+03:00
2026-01-31T18:19:00+03:00
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_a1d3e12c08c928378a486ed1695c1307.jpg
https://ria.ru/20251211/ukraina-2061309193.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_fd8e2474cc374e243a0b6196ca137c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире
Украина, В мире
На Украине убили испытателя высокотехнологического оружия ВСУ

На Украине убили полковника-испытателя высокотехнологического оружия ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции в Киеве
Автомобили полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Начальник полигона, где испытывается высокотехнологичное оружие, убит на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Двадцать восьмого января при невыясненных обстоятельствах убит начальник учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного вооружения и военной техники Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники полковник Филиппенков Алексей Владимирович", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ранее Филиппенков занимал должность заместителя начальника факультета противовоздушной обороны Харьковского университета воздушных сил.
Это не первый за последнее время случай смерти высокопоставленных украинских военных, связанных с разработкой новых типов вооружений, добавили в силовых структурах.
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
На Украине проверят причастность Шария к убийству Портнова
11 декабря 2025, 10:44
 
УкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала