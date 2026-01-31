На Украине убили испытателя высокотехнологического оружия ВСУ

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Начальник полигона, где испытывается высокотехнологичное оружие, убит на Украине, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Двадцать восьмого января при невыясненных обстоятельствах убит начальник учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного вооружения и военной техники Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники полковник Филиппенков Алексей Владимирович", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее Филиппенков занимал должность заместителя начальника факультета противовоздушной обороны Харьковского университета воздушных сил.