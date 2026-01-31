Рейтинг@Mail.ru
31.01.2026

Минцифры Украины опровергло версию, что кибератака обрушила энергосистему
17:28 31.01.2026
Минцифры Украины опровергло версию, что кибератака обрушила энергосистему
Минцифры Украины опровергло версию, что кибератака обрушила энергосистему - РИА Новости, 31.01.2026
Минцифры Украины опровергло версию, что кибератака обрушила энергосистему
Министерство цифровой трансформации Украины отрицает, что кибератака стала причиной масштабных отключений электроэнергии в стране. РИА Новости, 31.01.2026
украина
Минцифры Украины опровергло версию, что кибератака обрушила энергосистему

Минцифры Украины опровергло версию, что кибератака обрушила энергосистему страны

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министерство цифровой трансформации Украины отрицает, что кибератака стала причиной масштабных отключений электроэнергии в стране.
Ранее в субботу украинские СМИ сообщили, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Несмотря на это, некоторые украинские СМИ заявляли, что причиной аварии в сетях стала кибератака.
"Аварийная ситуация в энергосистеме не была вызвана кибератакой... Авария произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдавии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале украинского минцифры.
Обстановка в метро на фоне отключения электричества на Украине - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Энергосистема Украины находится на грани коллапса, пишут СМИ
