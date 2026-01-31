https://ria.ru/20260131/ukraina-2071453662.html
Минцифры Украины опровергло версию, что кибератака обрушила энергосистему
Минцифры Украины опровергло версию, что кибератака обрушила энергосистему - РИА Новости, 31.01.2026
Минцифры Украины опровергло версию, что кибератака обрушила энергосистему
Министерство цифровой трансформации Украины отрицает, что кибератака стала причиной масштабных отключений электроэнергии в стране. РИА Новости, 31.01.2026
украина
в мире, украина
Минцифры Украины опровергло версию, что кибератака обрушила энергосистему страны