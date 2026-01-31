Рейтинг@Mail.ru
Энергосистема Украины находится на грани коллапса, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 31.01.2026 (обновлено: 17:24 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/ukraina-2071452814.html
Энергосистема Украины находится на грани коллапса, пишут СМИ
Энергосистема Украины находится на грани коллапса, пишут СМИ - РИА Новости, 31.01.2026
Энергосистема Украины находится на грани коллапса, пишут СМИ
Блэкаут на Украине, который в том числе привел к полной остановке работы метро в Киеве и Харькове, является еще одним признаком того, что энергетическая система РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T17:16:00+03:00
2026-01-31T17:24:00+03:00
в мире
украина
киев
харьков
денис шмыгаль
дтэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071412971_0:238:960:778_1920x0_80_0_0_2cc95a9a9ec556ed3cdd05bb473a669d.jpg
https://ria.ru/20260131/rada-2071436501.html
украина
киев
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071412971_0:191:960:911_1920x0_80_0_0_d6f0c65dffae1f2ecc831c67cac928db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, харьков, денис шмыгаль, дтэк
В мире, Украина, Киев, Харьков, Денис Шмыгаль, ДТЭК
Энергосистема Украины находится на грани коллапса, пишут СМИ

Monde: блэкаут на Украине говорит о коллапсе энергосистемы страны

© Фото : соцсетиОбстановка в метро на фоне отключения электричества на Украине
Обстановка в метро на фоне отключения электричества на Украине - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : соцсети
Обстановка в метро на фоне отключения электричества на Украине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости. Блэкаут на Украине, который в том числе привел к полной остановке работы метро в Киеве и Харькове, является еще одним признаком того, что энергетическая система страны находится на грани коллапса, пишет в субботу французская газета Monde.
Ранее почти во всех областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за аварии в Киеве отсутствует водоснабжение. Украинский "24-й канал" сообщал, что движение поездов метро в Харькове и Киеве остановлено из-за отсутствия электричества. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что блэкаут был вызван технологическим нарушением в энергосистеме.
"Метро перестало ходить в Киеве и Харькове. Это первый раз с начала войны почти четыре года назад и еще один признак того, что энергетическая система Украины находится на грани коллапса из-за российских ударов", - пишет Monde.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Станция метро в Киеве на фоне отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Раде назвали сроки восстановления энергосистемы Украины
Вчера, 15:43
 
В миреУкраинаКиевХарьковДенис ШмыгальДТЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала