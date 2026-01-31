Энергосистема Украины находится на грани коллапса, пишут СМИ

ПАРИЖ, 31 янв – РИА Новости. Блэкаут на Украине, который в том числе привел к полной остановке работы метро в Киеве и Харькове, является еще одним признаком того, что энергетическая система страны находится на грани коллапса, пишет в субботу французская газета Monde.

"Метро перестало ходить в Киеве и Харькове. Это первый раз с начала войны почти четыре года назад и еще один признак того, что энергетическая система Украины находится на грани коллапса из-за российских ударов", - пишет Monde.