Рейтинг@Mail.ru
На Украине и в Молдавии снизился уровень интернет-подключения - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/ukraina-2071451626.html
На Украине и в Молдавии снизился уровень интернет-подключения
На Украине и в Молдавии снизился уровень интернет-подключения - РИА Новости, 31.01.2026
На Украине и в Молдавии снизился уровень интернет-подключения
Уровень интернет-подключения снизился на Украине и в Молдавии на фоне перебоев с электроснабжением, сообщила международная служба мониторинга интернета... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T17:00:00+03:00
2026-01-31T17:00:00+03:00
в мире
украина
молдавия
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734325335_590:393:2500:1467_1920x0_80_0_0_e016c9459adb134592d566210cef4aa2.jpg
https://ria.ru/20260131/rada-2071436501.html
украина
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734325335_595:393:2241:1628_1920x0_80_0_0_7a8d58bbfedff700598e1aeb9de3c0d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, молдавия, технологии
В мире, Украина, Молдавия, Технологии
На Украине и в Молдавии снизился уровень интернет-подключения

На Украине и в Молдавии снизился уровень интернет-подключения из-за блэкаута

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Уровень интернет-подключения снизился на Украине и в Молдавии на фоне перебоев с электроснабжением, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
"Данные показывают снижение уровня интернет-связи на Украине, что также затронуло Молдавию", - говорится в сообщении службы в соцсети Х.
Ранее заявил министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету сообщил, что электроснабжение в стране частично отключилось из-за того, что сработала система автоматической защиты после обрыва линий электропередачи на Украине. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль также сообщил об отключении электричества в большей части регионов Украины.
Станция метро в Киеве на фоне отключения электроэнергии - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Раде назвали сроки восстановления энергосистемы Украины
Вчера, 15:43
 
В миреУкраинаМолдавияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала