Черниговская область оказалась полностью обесточена

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Черниговская область на Украине оказалась полностью обесточена на фоне технологического нарушения в энергосистеме страны, сообщил глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.
"Из-за системной аварии в энергетической инфраструктуре Украины Черниговская область, как и некоторые другие области, оказалась полностью обесточенной", - написал Чаус в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу украинское издание "Инсайдер.ua" сообщило, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Позднее депутат Рады Сергей Нагорняк сообщил, что энергетикам необходимо от 24 до 36 часов времени, чтобы стабилизировать энергетическую систему Украины после масштабного технического нарушения в сети.
