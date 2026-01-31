Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали уровень дефицита электроэнергии на Украине - РИА Новости, 31.01.2026
16:30 31.01.2026
СМИ назвали уровень дефицита электроэнергии на Украине
СМИ назвали уровень дефицита электроэнергии на Украине - РИА Новости, 31.01.2026
СМИ назвали уровень дефицита электроэнергии на Украине
Дефицит электроэнергии на Украине достиг 8 гигаватт в связи с остановкой одного блока на АЭС и снижении мощности еще двух блоков, сообщает в субботу украинское... РИА Новости, 31.01.2026
в мире
украина
юрий корольчук
денис шмыгаль
ровенская аэс
украина
в мире, украина, юрий корольчук, денис шмыгаль, ровенская аэс
В мире, Украина, Юрий Корольчук, Денис Шмыгаль, Ровенская АЭС
СМИ назвали уровень дефицита электроэнергии на Украине

Дефицит энергии на Украине достиг 8 Гвт на фоне остановки одного блока АЭС

Линии электропередачи
Линии электропередачи
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дефицит электроэнергии на Украине достиг 8 гигаватт в связи с остановкой одного блока на АЭС и снижении мощности еще двух блоков, сообщает в субботу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на комментарий аналитика института стратегических исследований Юрия Корольчука.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило о том, что произошло аварийное отключение одного из энергоблоков на Южноукраинской АЭС, на другом блоке была вынужденно снижена мощность. Также мощность генерации понизили на Ровенской АЭС.
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Шмыгаль назвал причину блэкаута на Украине
Вчера, 13:45
"В последние дни дефицит доходил до 7 Гвт (гигаватт - ред.). А с остановкой одного блока на АЭС - минус еще гигаватт, плюс снижена мощность еще двух блоков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По словам Корольчука, причиной снижения мощности блоков стал факт того, что часто после аварий в энергосистеме энергетики запитывали объекты "не по проектам" и не по предыдущим маршрутам, а как-то по-новому. В связи с этим были вынуждены снизить генерацию Ровенской АЭС, поскольку иначе пошел бы каскадный эффект аварий на крупных трансформаторах, и произошел бы "настоящий блэкаут, после которого энергосистему очень сложно восстановить".
Ранее в субботу украинское издание "Инсайдер.ua" сообщило, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что отключение электричества было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме. Позднее депутат Рады Сергей Нагорняк сообщил, что энергетикам необходимо от 24 до 36 часов времени, чтобы стабилизировать энергетическую систему Украины после масштабного технического нарушения в сети.
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
На Украине не осталось ни одной целой электростанции, заявило Минэнерго
16 января, 12:43
 
