СМИ назвали уровень дефицита электроэнергии на Украине

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Дефицит электроэнергии на Украине достиг 8 гигаватт в связи с остановкой одного блока на АЭС и снижении мощности еще двух блоков, сообщает в субботу украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на комментарий аналитика института стратегических исследований Юрия Корольчука.