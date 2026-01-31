Рейтинг@Mail.ru
"Чтобы было больно". В Польше разразился скандал из-за дерзкого шага Киева
15:46 31.01.2026 (обновлено: 16:50 31.01.2026)
"Чтобы было больно". В Польше разразился скандал из-за дерзкого шага Киева
"Чтобы было больно". В Польше разразился скандал из-за дерзкого шага Киева - РИА Новости, 31.01.2026
"Чтобы было больно". В Польше разразился скандал из-за дерзкого шага Киева
Внезапное решение Украины о введении нулевых тарифных квот на экспорт металлолома показало отсутствие солидарности между Киевом и Варшавой, такое мнение выразил
в мире, польша, киев, украина, лешек миллер
В мире, Польша, Киев, Украина, Лешек Миллер
"Чтобы было больно". В Польше разразился скандал из-за дерзкого шага Киева

Миллер: блокада экспорта металлолома с Украины показала отсутствие солидарности

© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Внезапное решение Украины о введении нулевых тарифных квот на экспорт металлолома показало отсутствие солидарности между Киевом и Варшавой, такое мнение выразил экс-премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X.
"Действие, которое достойно стратегического партнера из учебника "Как удивлять союзников так, чтобы было больно", — обрушился с критикой он.
Миллер отметил, что решение было принято без переходного периода и без консультаций. Он подчеркнул, что польское правительство столкнулось с новой "европейской солидарностью", которая теперь заканчивается там, где начинаются национальные интересы Киева.
"Это, кстати, прекрасный урок прикладной геополитики. Украине все можно, потому что она Украина. Польше ничего нельзя, потому что она Польша, кроме того, она сама сделала себя слугой Киева. Одни принимают решения изо дня в день, другие изо дня в день подсчитывают убытки. У одних "война", у других "понимание", — заключил политик.
Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение — аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия — в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.
