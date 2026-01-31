"Чтобы было больно". В Польше разразился скандал из-за дерзкого шага Киева

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Внезапное решение Украины о введении нулевых тарифных квот на экспорт металлолома показало отсутствие солидарности между Киевом и Варшавой, такое мнение выразил экс-премьер Польши Лешек Миллер в соцсети X.
"Действие, которое достойно стратегического партнера из учебника "Как удивлять союзников так, чтобы было больно", — обрушился с критикой он.
"Это, кстати, прекрасный урок прикладной геополитики. Украине все можно, потому что она Украина. Польше ничего нельзя, потому что она Польша, кроме того, она сама сделала себя слугой Киева. Одни принимают решения изо дня в день, другие изо дня в день подсчитывают убытки. У одних "война", у других "понимание", — заключил политик.
Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными претензиями. Главное напряжение — аграрный спор: Польша продлила эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало резкую реакцию Киева. В Польше растет раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущения "неблагодарности" на фоне масштабной помощи. Между странами сохраняются и исторические разногласия — в частности, по вопросу трактовки Волынской резни.