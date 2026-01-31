Шмыгаль назвал причину блэкаута на Украине

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Отключение электричества в большей части регионов Украины было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме, заявил в субботу министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль.

В субботу почти во всех областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за аварии в Киеве отсутствует водоснабжение.

"Сегодня в 10.42 (11.42 мск - ред.) произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министра.

По его словам, это нарушение и стало причиной каскадного отключения в электроэнергетической сети и привело к срабатыванию автоматических защитных механизмов на подстанциях.