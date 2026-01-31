https://ria.ru/20260131/ukraina-2071418002.html
Шмыгаль назвал причину блэкаута на Украине
Шмыгаль назвал причину блэкаута на Украине - РИА Новости, 31.01.2026
Шмыгаль назвал причину блэкаута на Украине
Отключение электричества в большей части регионов Украины было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме, заявил в субботу министр энергетики и первый... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T13:45:00+03:00
2026-01-31T13:45:00+03:00
2026-01-31T13:45:00+03:00
в мире
украина
киев
румыния
денис шмыгаль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568164445_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_13407f75c6c8c0d02b2c4b02a3aacbae.jpg
https://ria.ru/20260131/ukraina-2071415300.html
https://ria.ru/20260131/moldavija-2071410201.html
украина
киев
румыния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568164445_48:0:2153:1579_1920x0_80_0_0_b72e505c86a047f942e1cad37a4f2cac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, румыния, денис шмыгаль
В мире, Украина, Киев, Румыния, Денис Шмыгаль
Шмыгаль назвал причину блэкаута на Украине
Шмыгаль назвал технологические нарушения в энергосистеме причиной блэкаута
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Отключение электричества в большей части регионов Украины было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме, заявил в субботу министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль.
В субботу почти во всех областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за аварии в Киеве отсутствует водоснабжение.
"Сегодня в 10.42 (11.42 мск - ред.) произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
министра.
По его словам, это нарушение и стало причиной каскадного отключения в электроэнергетической сети и привело к срабатыванию автоматических защитных механизмов на подстанциях.
Также Шмыгаль заявил, что на атомных электростанциях была снята нагрузка с блоков.