Шмыгаль назвал причину блэкаута на Украине - РИА Новости, 31.01.2026
13:45 31.01.2026
Шмыгаль назвал причину блэкаута на Украине
Шмыгаль назвал причину блэкаута на Украине
в мире
украина
киев
румыния
денис шмыгаль
в мире, украина, киев, румыния, денис шмыгаль
В мире, Украина, Киев, Румыния, Денис Шмыгаль
© AP Photo / Efrem LukatskyДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Денис Шмыгаль. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Отключение электричества в большей части регионов Украины было вызвано технологическим нарушением в энергосистеме, заявил в субботу министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль.
В субботу почти во всех областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за аварии в Киеве отсутствует водоснабжение.
Полицейские на пустой станции метро в Киеве после отключения электроэнергии. 31 января 2026 - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Харькове и Киеве остановили движение поездов в метро
Вчера, 13:24
"Сегодня в 10.42 (11.42 мск - ред.) произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министра.
По его словам, это нарушение и стало причиной каскадного отключения в электроэнергетической сети и привело к срабатыванию автоматических защитных механизмов на подстанциях.
Также Шмыгаль заявил, что на атомных электростанциях была снята нагрузка с блоков.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Несколько районов в Молдавии остались без света из-за перебоев на Украине
Вчера, 12:45
 
