На Украине задержали организаторов переправки бегущих от мобилизации мужчин

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Организаторы схемы переправки через границу бегущих от насильственной мобилизации мужчин были задержаны в Ровненской области на Украине, сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).
"В Ровненской области... раскрыта схема незаконной переправки граждан через границу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале службы.
По данным ГПСУ, за 12 тысяч евро (14,2 тысячи долларов) организаторы планировали "доставить" за границу двоих мужчин призывного возраста, но их задержали во время передачи денег.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
