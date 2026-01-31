На Украине задержали организаторов переправки бегущих от мобилизации мужчин

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Организаторы схемы переправки через границу бегущих от насильственной мобилизации мужчин были задержаны в Ровненской области на Украине, сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

По данным ГПСУ, за 12 тысяч евро (14,2 тысячи долларов) организаторы планировали "доставить" за границу двоих мужчин призывного возраста, но их задержали во время передачи денег.