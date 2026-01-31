Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали организаторов переправки бегущих от мобилизации мужчин - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:42 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/ukraina-2071417688.html
На Украине задержали организаторов переправки бегущих от мобилизации мужчин
На Украине задержали организаторов переправки бегущих от мобилизации мужчин - РИА Новости, 31.01.2026
На Украине задержали организаторов переправки бегущих от мобилизации мужчин
Организаторы схемы переправки через границу бегущих от насильственной мобилизации мужчин были задержаны в Ровненской области на Украине, сообщает... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T13:42:00+03:00
2026-01-31T13:42:00+03:00
в мире
украина
ровненская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_a1d3e12c08c928378a486ed1695c1307.jpg
https://ria.ru/20260130/zelenskij-2071252226.html
украина
ровненская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144123/39/1441233907_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_fd8e2474cc374e243a0b6196ca137c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ровненская область
В мире, Украина, Ровненская область
На Украине задержали организаторов переправки бегущих от мобилизации мужчин

На Украине задержали организаторов схемы переправки бегущих от мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобили полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Организаторы схемы переправки через границу бегущих от насильственной мобилизации мужчин были задержаны в Ровненской области на Украине, сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).
Ровненской области... раскрыта схема незаконной переправки граждан через границу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале службы.
По данным ГПСУ, за 12 тысяч евро (14,2 тысячи долларов) организаторы планировали "доставить" за границу двоих мужчин призывного возраста, но их задержали во время передачи денег.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Зеленский признал проблему насильственной мобилизации на Украине
30 января, 14:48
 
В миреУкраинаРовненская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала