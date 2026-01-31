Рейтинг@Mail.ru
В Харькове и Киеве остановили движение поездов в метро - РИА Новости, 31.01.2026
13:24 31.01.2026 (обновлено: 16:10 31.01.2026)
В Харькове и Киеве остановили движение поездов в метро
в мире, киев, украина, харьков, виталий кличко, денис шмыгаль, дтэк
В мире, Киев, Украина, Харьков, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, ДТЭК
© REUTERS / Anatolii StepanovПолицейские на пустой станции метро в Киеве после отключения электроэнергии. 31 января 2026
Полицейские на пустой станции метро в Киеве после отключения электроэнергии. 31 января 2026
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Движение поездов метро в Харькове и Киеве остановлено из-за отсутствия электричества, сообщает в субботу украинский "24-й канал".
"Сообщают об остановке метро в Харькове и Киеве из-за отсутствия электроэнергии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "24-го канала" со ссылкой на местные сообщества.
Продавец включает фонарики смартфонов в магазине мобильных телефонов во время отключения электроэнергии в Харькове. 31 января 2026 - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
По всей Украине произошел блэкаут
Вчера, 13:02
Также украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила о введении в Киеве и Киевской области экстренных отключений электричества.
Ранее местные энергокомпании в Житомирской, Сумской и Черниговской областях Украины сообщили о введении аварийных отключений электричества.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Как заявлял 12 января глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы. Также мэр Киева Виталий Кличко неоднократно призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Несколько районов в Молдавии остались без света из-за перебоев на Украине
Вчера, 12:45
 
