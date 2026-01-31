По всей Украине произошел блэкаут

Продавец включает фонарики смартфонов в магазине мобильных телефонов во время отключения электроэнергии в Харькове. 31 января 2026

Продавец включает фонарики смартфонов в магазине мобильных телефонов во время отключения электроэнергии в Харькове. 31 января 2026

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В большинстве регионов Украины произошло экстренное отключение света из-за проблемы в энергосистеме, пишет "Страна.ua".

Блэкаут затронул в том числе Киев , Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Житомирскую, Днепропетровскую и Одесскую области. Во всех районах украинской столицы пропала вода, также там и в Харькове встало метро.

© REUTERS / Anatolii Stepanov Полицейские на пустой станции метро в Киеве после отключения электроэнергии. 31 января 2026

"Сейчас есть проблемы с уровнем напряжения и электроснабжением в связи с ситуацией в объединенной энергосети", — рассказал представитель харьковского облэнерго Владимир Скичко.

Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил ситуацию технологическим нарушением и отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдавии, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций.

По данным источника "Страны.ua", на Южноукраинской АЭС один блок остановился аварийно, а на другом вынужденно снизили мощность. Также ее уменьшили на Ровенской станции.

Проблемы со светом отразились и на соседней Молдавии, сообщило Минэнерго республики.

« "Отключение электроэнергии в большей части Кишинева. Мы срочно собрали ответственных лиц, чтобы оценить ситуацию и подключить генераторы там, где это необходимо. <…> Во многих районах троллейбусы стоят на месте", — заявил, в свою очередь, мэр столицы республики Ион Чебан.

Позднее электроснабжение восстановили на всех пограничных таможенных пунктах Молдавии.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по украинским энергетическим объектам до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа. Владимир Зеленский подтверждал, что прилетов не было.

Энергетический кризис на Украине

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в октябре прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. Из-за этого в середине января в стране ввели режим ЧС.