Издание отмечает, что некоторые сторонники жесткой линии фантазируют о "триумфальной победе Украины", однако этого не произойдет, поэтому сейчас Украине необходим мир, условия которого, вероятно, не понравятся европейцам.



Кроме того, некоторые лица в немецкой политике считают, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя разговаривать, но именно из-за такого подхода американцы полностью взяли инициативу в свои руки, а европейцы остались не у дел, указывается в статье .



Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.