Рейтинг@Mail.ru
"Ситуация ужасная". В Германии сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:05 31.01.2026 (обновлено: 11:45 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/ukraina-2071385648.html
"Ситуация ужасная". В Германии сделали громкое заявление о России
"Ситуация ужасная". В Германии сделали громкое заявление о России - РИА Новости, 31.01.2026
"Ситуация ужасная". В Германии сделали громкое заявление о России
Нужно перестать мечтать о победе Украины над Россией, пишет Berliner Zeitung. "Ситуация на передовой ужасная. Украинская армия истощена и обессилена", —... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T09:05:00+03:00
2026-01-31T11:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587629_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_2fccee104b97c14fb1387508d6ed2f8c.jpg
https://ria.ru/20260131/mema-2071398340.html
https://ria.ru/20260130/zelenskiy-2071322532.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587629_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b9ec7d5880e155c8307e4269e8cc6b15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины
"Ситуация ужасная". В Германии сделали громкое заявление о России

BZ: не стоит и мечтать о победе Украины над Россией

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Нужно перестать мечтать о победе Украины над Россией, пишет Berliner Zeitung.

"Ситуация на передовой ужасная. Украинская армия истощена и обессилена", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Новое заявление Зеленского о России поразило Запад
10:58
Издание отмечает, что некоторые сторонники жесткой линии фантазируют о "триумфальной победе Украины", однако этого не произойдет, поэтому сейчас Украине необходим мир, условия которого, вероятно, не понравятся европейцам.

Кроме того, некоторые лица в немецкой политике считают, что с президентом России Владимиром Путиным нельзя разговаривать, но именно из-за такого подхода американцы полностью взяли инициативу в свои руки, а европейцы остались не у дел, указывается в статье .

Минобороны в начале января сообщило, что потери украинских войск в прошлом году составили около 513 480 человек. Кроме того, отметили в ведомстве, ВСУ продолжают отступать под натиском российских военных.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Дадут по зубам". Слова Зеленского о Путине разозлили экс-премьера Украины
Вчера, 18:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала