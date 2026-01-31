В МИД назвали лучшую гарантию безопасности Украины

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Лучшей гарантией безопасности Украины станет твердая гарантия безопасности России, о предоставлении которой на Западе никто не говорит, заявил РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.

"Все говорят о том, что необходимо предоставить гарантии безопасности Украине , но я не помню ни одно высказывание за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России . Хотя любому абсолютно понятно, что лучшей гарантией безопасности Украины является наличие твердой гарантии безопасности России", — сказал он.

В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.

"Если мы будем понимать, что территория Украины не будет использоваться как плацдарм для создания угроз безопасности России, тогда и безопасность Украины будет обеспечена", — заключил Грушко.

Переговоры по Украине

В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио , она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса , признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом.