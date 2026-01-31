Рейтинг@Mail.ru
Украина до воскресенья должна выплатить МВФ крупнейший в 2026 году платеж
06:11 31.01.2026 (обновлено: 10:05 31.01.2026)
Украина до воскресенья должна выплатить МВФ крупнейший в 2026 году платеж
Украина до воскресенья должна выплатить МВФ крупнейший в 2026 году платеж
Украина до воскресенья должна выплатить Международному валютному фонду крупнейший разовый платеж за 2026 год, подсчитало РИА Новости на основе графика МВФ. РИА Новости, 31.01.2026
Украина до воскресенья должна выплатить МВФ крупнейший в 2026 году платеж

Киев
Киев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Украина до воскресенья должна выплатить Международному валютному фонду крупнейший разовый платеж за 2026 год, подсчитало РИА Новости на основе графика МВФ.
Согласно полученным данным, до полуночи с субботы на воскресенье по вашингтонскому времени (08:00 мск) Киев должен погасить проценты по обслуживанию задолженности, а также перевести взносы за пользование средствами фонда в размере 136 миллионов 38,5 тысячи SDR.
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Экономика Украины до сих пор не стала полноценной рыночной, заявили в МВФ
19 января, 18:40
Согласно официальному курсу МВФ на 27 января, один SDR эквивалентен 1,379 доллара США. Таким образом размер обязательного платежа Украины составляет порядка 187,6 миллиона долларов.
Рекордный показатель прошлого года также пришелся на февраль и составил более 161 миллиона SDR, или около 220 миллионов долларов.
Ранее в январе истек срок очередного платежа Киева МВФ в размере около 171,9 миллиона долларов.
Как следует из графика фонда, следующий блок финансовых обязательств Украины перед международным фондом наступает 24 февраля 2026 года. Речь идет о возврате средств, предоставленных стране через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов государств — участников фонда.
В дальнейшем, как свидетельствуют полученные материалы, в феврале-апреле 2026 года Украина должна осуществить еще несколько крупных выплат по линии возврата ранее полученных кредитов.
Табличка с логотипом Международного валютного фонда - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Киев просрочил многомиллионный платеж МВФ
13 января, 08:39
 
