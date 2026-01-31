https://ria.ru/20260131/ukraina-2071376746.html
Украина до воскресенья должна выплатить МВФ крупнейший в 2026 году платеж
31.01.2026
Украина до воскресенья должна выплатить МВФ крупнейший в 2026 году платеж
Украина до воскресенья должна выплатить Международному валютному фонду крупнейший разовый платеж за 2026 год, подсчитало РИА Новости на основе графика МВФ. РИА Новости, 31.01.2026
ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Украина до воскресенья должна выплатить Международному валютному фонду крупнейший разовый платеж за 2026 год, подсчитало РИА Новости на основе графика МВФ.
Согласно полученным данным, до полуночи с субботы на воскресенье по вашингтонскому времени (08:00 мск) Киев
должен погасить проценты по обслуживанию задолженности, а также перевести взносы за пользование средствами фонда в размере 136 миллионов 38,5 тысячи SDR
.
Согласно официальному курсу МВФ
на 27 января, один SDR эквивалентен 1,379 доллара США
. Таким образом размер обязательного платежа Украины
составляет порядка 187,6 миллиона долларов.
Рекордный показатель прошлого года также пришелся на февраль и составил более 161 миллиона SDR, или около 220 миллионов долларов.
Ранее в январе истек срок очередного платежа Киева МВФ в размере около 171,9 миллиона долларов.
Как следует из графика фонда, следующий блок финансовых обязательств Украины перед международным фондом наступает 24 февраля 2026 года. Речь идет о возврате средств, предоставленных стране через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет ресурсов государств — участников фонда.
В дальнейшем, как свидетельствуют полученные материалы, в феврале-апреле 2026 года Украина должна осуществить еще несколько крупных выплат по линии возврата ранее полученных кредитов.