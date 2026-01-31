Рейтинг@Mail.ru
"Сдадутся через неделю". В США сообщили о резких переменах в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:58 31.01.2026 (обновлено: 09:58 31.01.2026)
"Сдадутся через неделю". В США сообщили о резких переменах в зоне СВО
Ничто не сможет остановить наступление российских войск, поэтому украинцам в итоге придется капитулировать, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса... РИА Новости, 31.01.2026
https://ria.ru/20260130/ukraina-2071054387.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
2026
"Сдадутся через неделю". В США сообщили о резких переменах в зоне СВО

Аналитик Риттер: украинские войска будут вынуждены капитулировать

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажа танка Т-90М "Прорыв" 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ничто не сможет остановить наступление российских войск, поэтому украинцам в итоге придется капитулировать, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Все, что продемонстрировали украинцы, это способность пожертвовать генетическим будущим своей нации без надежды на победу. Европа и США были готовы пожертвовать ими. И украинские власти во главе с Владимиром Зеленским продемонстрировали склонность к самопожертвованию. Поэтому до тех пор, пока Украина готова бросать тела в мясорубку, мясорубка будет функционировать", — отметил он.
По словам аналитика, российские войска развили настолько мощное наступление, что уже ничто не в силах его остановить.
"Русские сказали, что предпочли бы, чтобы украинцы, приняв реальность, прямо сейчас убрали войска из Донбасса и тем самым спасли 100 тысяч жизней. Если Украина хочет продолжать борьбу, а Европа продолжает поддерживать это, Россия будет продвигаться вперед. Ни НАТО, ни США, ни Украина ничего не смогут сделать, чтобы остановить Россию. <…> Я не буду говорить, что украинцы сдадутся через неделю или весной, или летом. Я скажу, что они сдадутся. <…> Неизбежность этого события предрешена", — подчеркнул Риттер.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в Донецкой Народной Республике. За неделю потери ВСУ составили 8580 военнослужащих.
