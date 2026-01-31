МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Ничто не сможет остановить наступление российских войск, поэтому украинцам в итоге придется капитулировать, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Все, что продемонстрировали украинцы, это способность пожертвовать генетическим будущим своей нации без надежды на победу. Европа и США были готовы пожертвовать ими. И украинские власти во главе с Владимиром Зеленским продемонстрировали склонность к самопожертвованию. Поэтому до тех пор, пока Украина готова бросать тела в мясорубку, мясорубка будет функционировать", — отметил он.
По словам аналитика, российские войска развили настолько мощное наступление, что уже ничто не в силах его остановить.
"Русские сказали, что предпочли бы, чтобы украинцы, приняв реальность, прямо сейчас убрали войска из Донбасса и тем самым спасли 100 тысяч жизней. Если Украина хочет продолжать борьбу, а Европа продолжает поддерживать это, Россия будет продвигаться вперед. Ни НАТО, ни США, ни Украина ничего не смогут сделать, чтобы остановить Россию. <…> Я не буду говорить, что украинцы сдадутся через неделю или весной, или летом. Я скажу, что они сдадутся. <…> Неизбежность этого события предрешена", — подчеркнул Риттер.
По данным Минобороны, российские войска за последние сутки освободили населенные пункты Терноватое и Речное в Запорожской области, а также Бересток в Донецкой Народной Республике. За неделю потери ВСУ составили 8580 военнослужащих.
