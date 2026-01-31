В Польше обеспокоены решением Киева о нулевых квотах на металлолом

ВАРШАВА, 31 янв - РИА Новости. Решение властей Украины о введении с 1 января нулевых экспортных квот на металлолом вызвало обеспокоенность в Польше и может привести к новому экономическому спору между двумя странами, сообщил портал Решение властей Украины о введении с 1 января нулевых экспортных квот на металлолом вызвало обеспокоенность в Польше и может привести к новому экономическому спору между двумя странами, сообщил портал Business Insider

Согласно информации, опубликованной 31 декабря 2025 года на украинском правительственном портале, на Украине установили нулевые квоты на экспорт лома цветных металлов, меди, а также древесины. Фактически речь идет о запрете на экспорт указанных видов сырья.

"В польской металлургической отрасли решение Киева вызвало тревогу", - говорится в сообщении издания.

Председатель Польской металлургической торгово-промышленной палаты Мирослав Мотыка, слова которого привел портал, заявил, что запрет означает для польских предприятий повышенную ценовую волатильность и срыв прежних поставок.

"Польские производители будут вынуждены компенсировать утраченные объемы закупками у других поставщиков, что повлияет на сырьевые и логистические издержки", - отметил председатель Польской металлургической торгово-промышленной палаты.

Мотыка считает, что в ситуацию должны вмешаться дипломаты.

"Необходима дипломатическая интервенция в отношениях ЕС -Украина, чтобы смягчить последствия ограничений и не допустить перебоев поставок в Польшу", - подчеркнул председатель Польской металлургической торгово-промышленной палаты.

Издание напомнило, что металлолом - ключевое сырье для электропечей, на которые европейская металлургия делает ставку в рамках декарбонизации.

В свою очередь, специалист по международному праву и экономике отходов, адвокат Анна Троцкая объяснила, что стальной лом составляет до 70% себестоимости производства стали в электропечах и каждый рост цены на тонну лома напрямую увеличивает стоимость производства стали.