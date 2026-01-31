Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф рассказал, кто принимал участие в переговорах с Дмитриевым - РИА Новости, 31.01.2026
19:52 31.01.2026 (обновлено: 20:01 31.01.2026)
Уиткофф рассказал, кто принимал участие в переговорах с Дмитриевым
Уиткофф рассказал, кто принимал участие в переговорах с Дмитриевым - РИА Новости, 31.01.2026
Уиткофф рассказал, кто принимал участие в переговорах с Дмитриевым
Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что со стороны США в переговорах со спецпредставителем президента России по... РИА Новости, 31.01.2026
сша
майами
в мире
стив уиткофф
скотт бессент
джаред кушнер
россия
кирилл дмитриев
сша
майами
россия
сша, майами, в мире, стив уиткофф, скотт бессент, джаред кушнер, россия, кирилл дмитриев
США, Майами, В мире, Стив Уиткофф, Скотт Бессент, Джаред Кушнер, Россия, Кирилл Дмитриев
Уиткофф рассказал, кто принимал участие в переговорах с Дмитриевым

Уиткофф: Бессент, Кушнер и Грюнбаум участвовали в переговорах с Дмитриевым

МАЙАМИ, 31 янв - РИА Новости. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что со стороны США в переговорах со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами также приняли участие министр финансов США Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.
"В состав американской делегации вошли специальный посланник Стив Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум", - написал Уиткофф в социальной сети X.
СШАМайамиВ миреСтив УиткоффСкотт БессентДжаред КушнерРоссияКирилл Дмитриев
 
 
