Уиткофф рассказал, кто принимал участие в переговорах с Дмитриевым

МАЙАМИ, 31 янв - РИА Новости. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что со стороны США в переговорах со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами также приняли участие министр финансов США Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.