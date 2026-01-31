Уиткофф сообщил о продуктивных переговорах с Дмитриевым в Майами

МАЙАМИ (США), 31 янв — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф положительно оценил переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Майами.
«
"Сегодня во Флориде российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий Вашингтона, направленных на мирное урегулирование украинского конфликта", — написал он в соцсети X.
В состав американской делегации также вошли министр финансов Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Джош Грюнбаум.
«
"Мы воодушевлены этой встречей и тем, что Россия работает над обеспечением мира на Украине", — отметил Уиткофф.
Дмитриев, со своей стороны, назвал обсуждения плодотворными.
Переговоры по Украине
На прошлой неделе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом.