Уиткофф сообщил о продуктивных переговорах с Дмитриевым в Майами
19:48 31.01.2026 (обновлено: 20:53 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/uitkoff-2071467522.html
Уиткофф сообщил о продуктивных переговорах с Дмитриевым в Майами
Уиткофф сообщил о продуктивных переговорах с Дмитриевым в Майами - РИА Новости, 31.01.2026
Уиткофф сообщил о продуктивных переговорах с Дмитриевым в Майами
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф положительно оценил переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Майами. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T19:48:00+03:00
2026-01-31T20:53:00+03:00
в мире
сша
россия
майами
кирилл дмитриев
стив уиткофф
скотт бессент
джаред кушнер
в мире, сша, россия, майами, кирилл дмитриев, стив уиткофф, скотт бессент, джаред кушнер, джош грюнбаум
В мире, США, Россия, Майами, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Скотт Бессент, Джаред Кушнер, Джош Грюнбаум
Уиткофф сообщил о продуктивных переговорах с Дмитриевым в Майами

Уиткофф: переговоры с Дмитриевым в Майами прошли продуктивно и конструктивно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Архивное фото
МАЙАМИ (США), 31 янв — РИА Новости. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф положительно оценил переговоры с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Майами.
«

"Сегодня во Флориде российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий Вашингтона, направленных на мирное урегулирование украинского конфликта", — написал он в соцсети X.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В переговорах с Россией Трамп наконец-то дошел до главного — до денег
29 января, 08:00
В состав американской делегации также вошли министр финансов Скотт Бессент, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Джош Грюнбаум.
«

"Мы воодушевлены этой встречей и тем, что Россия работает над обеспечением мира на Украине", — отметил Уиткофф.

Дмитриев, со своей стороны, назвал обсуждения плодотворными.

Переговоры по Украине

На прошлой неделе в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана. Новая встреча запланирована на 1 февраля. По словам госсекретаря Марко Рубио, она будет двусторонней, но США могут присоединиться к участникам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
28 января, 08:00

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Свинья не исчезнет": в США удивились словам Зеленского о переговорах
Вчера, 03:03
 
В миреСШАРоссияМайамиКирилл ДмитриевСтив УиткоффСкотт БессентДжаред КушнерДжош Грюнбаум
 
 
