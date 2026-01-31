"Ее истерзали". Убийство случайной прохожей всколыхнуло Иркутск

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Глеб Подгорский. Подопечную кризисного центра в Иркутске взяли в заложники, а затем убили. У погибшей осталось двое детей. Как выяснилось, она — случайная жертва. Подозреваемый уже задержан. О том, какую проблему вскрыло громкое дело, — в материале РИА Новости.

"Это всех шокировало"

Вечером 27 января Инна (имя изменено) возвращалась в кризисный центр для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Два года назад из-за тяжелого материального положения она приняла решение отказаться от одного из детей. В центре при благотворительном фонде "Оберег" ее вовремя остановили и взяли на попечение.

До дома она так и не добралась — ее схватил мужчина и, угрожая ножом, повел в неизвестном направлении. Это увидела няня из близлежащего детского сада и тут же сообщила руководителю фонда Александру Соколову. "Мы обратились в полицию, — рассказывает он РИА Новости. — Сразу поняли, о ком речь. Напавший — супруг одной из наших подопечных, которая с семилетним ребенком приехала сюда за два дня до этого. Она у нас и раньше была — летом и осенью".

Речь идет об Анне (имя изменено). Весной она вышла замуж, сын — от другого. Все было хорошо, пока муж не поднял на нее руку. "Избиения продолжались, но раз за разом она его прощала и верила обещаниям, что такое больше не повторится, — говорит Александр. — Ситуация в целом распространенная: классическая история созависимых отношений".

Вместе с тем каждый случай индивидуален. Сотрудники, изучив историю подопечной, решают, обращаться в полицию или сохранить конфиденциальность. В случае с Анной сразу позвонили в полицию.

« "Так сделали и ее друзья. Сама Анна ни разу не заявила на супруга, что нас шокировало. Кроме того, у нее была возможность съехать — зарплата позволяла жить отдельно, — говорит Соколов. — В этот раз она поступила к нам в истерзанном состоянии: на теле синяки, следы от укусов, ножевые порезы. В этой сфере я работаю уже 20 лет, но с таким ужасом столкнулся впервые".

Муж Анны начал заваливать сотрудников центра сообщениями о том, что "жена плохая" и "не нужно ей верить". Пригрозил, что придет разбираться. Подобное, со слов Александра, не редкость. И ему самому часто угрожают. "Я регулярно вступаю в переговоры, — объясняет он. — Но этот человек и слушать меня не стал, заблокировал везде. Тогда я снова обратился в полицию".

"Она сирота"

По дороге в "Оберег" мужчина схватил первую попавшуюся — Инну — и увел ее к себе. По наводке сотрудников центра туда отправились полицейские. Их не впускали, пришлось переговариваться через дверь. Женщина откликалась и уверяла, что ей ничего не угрожает. "Прибыло около 50 представителей различных структур", — уточняет Соколов.

Переговоры продолжались с 20:00 до 01:30. Потом решили сделать перерыв. Глава фонда уверен, что это и стало роковой ошибкой. Через час мужчина открыл дверь — Инна была уже мертва.

"Допускаю, что могу быть не прав. Но есть вопросы. Почему не присутствовал психолог, не было штурма? В переговорах ведь участвовало столько людей", — говорит Александр.

Подозреваемый — Роман Мичурин. Предположительно, ранее уже он отбывал сроки по уголовным статьям. Военными следственными органами СК России возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК.

Как избежать преследования

В комментарии РИА Новости руководитель петербургского кризисного центра Елена Болюбах отмечает: случаи, когда женщины терпят побои и боятся об этом говорить, далеко не единичные.

"Они испытывают неловкость, дискомфорт, стыд, — поясняет она. — Мы всегда предлагаем рассказывать обо всем не только специалистам, но и близким, друзьям, коллегам. Так формируется круг доверенных лиц, которые в курсе ситуации и могут помочь. Насилие больше всего любит тишину, именно поэтому важно находить дополнительные точки опоры".

Исходя из практики, Болюбах приводит примеры давления на женщин: до сотни звонков в день, множество сообщений в мессенджерах, угрозы забрать детей или же оставить без имущества, публичные сцены при коллегах или друзьях. Эксперт подчеркивает: обязательно нужно фиксировать все факты преследований.

« "Если мужчина причинил физическую боль, надо обратиться в травмпункт даже при отсутствии видимых последствий для здоровья. И обязательно попросить внести в медкарту сведения об обстоятельствах нападения, — перечисляет она. — Нельзя тянуть: следует сразу идти в полицию, даже если в действиях, которые пугают, нет признаков преступления. Главная потребность агрессоров — власть и контроль. В большинстве случаев их можно остановить еще на стадии угроз и давления. Потому необходимо сообщить преследователю, что в любой момент доказательства шантажа будут переданы в полицию".