В Турции более 50 туристов застряли на подъемнике
В Турции более 50 туристов застряли на подъемнике - РИА Новости, 31.01.2026
В Турции более 50 туристов застряли на подъемнике
Свыше 50 туристов оказались заблокированными на подъёмнике в горнолыжном курорте Улудаг, расположенном на северо-западе Турции, в провинции Бурса, из-за... РИА Новости, 31.01.2026
АНКАРА, 31 янв - РИА Новости. Свыше 50 туристов оказались заблокированными на подъёмнике в горнолыжном курорте Улудаг, расположенном на северо-западе Турции, в провинции Бурса, из-за технической неисправности оборудования, россиян среди них, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в губернаторстве Бурсы.
"Сейчас ведётся эвакуация 51 туриста, пострадавших нет. Что касается россиян, по предварительным данным, среди отдыхающих - местные граждане", - заявил представитель властей корреспонденту РИА Новости по телефону.
Инцидент произошёл на подъёмнике отеля Fahri, расположенного в так называемом Первом гостиничном районе Улудага - одном из центров зимнего туризма страны. По предварительной информации, причиной остановки стала неисправность в коробке передач, из-за чего пассажиры оказались заблокированы на тросах.
После происшествия в район были оперативно направлены поисково-спасательные подразделения жандармерии (JAK), которые немедленно приступили к эвакуации. С помощью тросов туристов, находившихся в воздухе на лыжах, поэтапно спустили на землю.