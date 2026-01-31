В Турции более 50 туристов застряли на подъемнике

АНКАРА, 31 янв - РИА Новости. Свыше 50 туристов оказались заблокированными на подъёмнике в горнолыжном курорте Улудаг, расположенном на северо-западе Турции, в провинции Бурса, из-за технической неисправности оборудования, россиян среди них, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в губернаторстве Бурсы.

"Сейчас ведётся эвакуация 51 туриста, пострадавших нет. Что касается россиян, по предварительным данным, среди отдыхающих - местные граждане", - заявил представитель властей корреспонденту РИА Новости по телефону.

Инцидент произошёл на подъёмнике отеля Fahri, расположенного в так называемом Первом гостиничном районе Улудага - одном из центров зимнего туризма страны. По предварительной информации, причиной остановки стала неисправность в коробке передач, из-за чего пассажиры оказались заблокированы на тросах.