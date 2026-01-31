Протесты в Турине переросли в столкновения с полицией

РИМ, 31 янв - РИА Новости. Крупными столкновениями закончились уличные протесты после манифестации леворадикальных активистов в Турине, 10 человек арестованы, пишет газета Stampa.

Манифестанты протестовали против выселения общественного центра Askatasuna, операция по освобождению которого прошла в декабре. Активисты захватили здание еще в 1996 году, по согласованию с мэрией превратив его в место проведения мероприятий, концертов и социальных проектов.

По утверждению организаторов, в шествии, разделенном на три колонны, приняли участие 15 тысяч человек. Спустя два часа часть радикалов столкнулись с полицейским оцеплением, сойдя с согласованного маршрута. Протестующие начали забрасывать полицейских взрывпакетами, сигнальными ракетами и пиротехникой, на что правоохранители ответили применением слезоточивого газа и водометов.

Как передает новостной телеканал Rainews24, в столкновения с полицией вступили радикалы с закрытыми лицами из антиглобалистских и анархистских групп. Перед началом беспорядков они продолжительное время не участвовали в волнениях, предположительно, ожидая наступления темноты. После выступления радикалов значительная часть участников акции покинула шествие.

Протестующие подожгли несколько мусорных контейнеров, пытаясь продвинуться в сторону бывшего центра Askatasuna. Для строительства баррикад они использовали стулья и столы из соседних кафе. Радикалы бросали в сторону полиции камни, тротуарную плитку, бутылки, стулья и дорожные знаки. Контейнеры выкатывали на проезжую часть, чтобы затруднить продвижение полицейских автомобилей. Один из них оказался подожжен.