Протесты в Турине переросли в столкновения с полицией - РИА Новости, 31.01.2026
23:52 31.01.2026
Протесты в Турине переросли в столкновения с полицией
Крупными столкновениями закончились уличные протесты после манифестации леворадикальных активистов в Турине, 10 человек арестованы, пишет газета Stampa.
2026
Протесты в Турине переросли в столкновения с полицией

РИМ, 31 янв - РИА Новости. Крупными столкновениями закончились уличные протесты после манифестации леворадикальных активистов в Турине, 10 человек арестованы, пишет газета Stampa.
Манифестанты протестовали против выселения общественного центра Askatasuna, операция по освобождению которого прошла в декабре. Активисты захватили здание еще в 1996 году, по согласованию с мэрией превратив его в место проведения мероприятий, концертов и социальных проектов.
По утверждению организаторов, в шествии, разделенном на три колонны, приняли участие 15 тысяч человек. Спустя два часа часть радикалов столкнулись с полицейским оцеплением, сойдя с согласованного маршрута. Протестующие начали забрасывать полицейских взрывпакетами, сигнальными ракетами и пиротехникой, на что правоохранители ответили применением слезоточивого газа и водометов.
Как передает новостной телеканал Rainews24, в столкновения с полицией вступили радикалы с закрытыми лицами из антиглобалистских и анархистских групп. Перед началом беспорядков они продолжительное время не участвовали в волнениях, предположительно, ожидая наступления темноты. После выступления радикалов значительная часть участников акции покинула шествие.
Протестующие подожгли несколько мусорных контейнеров, пытаясь продвинуться в сторону бывшего центра Askatasuna. Для строительства баррикад они использовали стулья и столы из соседних кафе. Радикалы бросали в сторону полиции камни, тротуарную плитку, бутылки, стулья и дорожные знаки. Контейнеры выкатывали на проезжую часть, чтобы затруднить продвижение полицейских автомобилей. Один из них оказался подожжен.
В столкновениях пострадали как минимум шесть человек, которые обратились за помощью в больницы. Десять манифестантов были арестованы.
Заголовок открываемого материала