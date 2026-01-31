https://ria.ru/20260131/ttsk-2071477612.html
Число сотрудников ТЦК на Украине сопоставимо с двумя армиями Финляндии
Количество сотрудников военкоматов на Украине составляет почти 50 тысяч человек, что в два раза больше армии Финляндии и в семь раз больше армии Латвии,... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T21:35:00+03:00
2026-01-31T21:35:00+03:00
2026-01-31T21:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
финляндия
латвия
украина
финляндия
латвия
Число сотрудников ТЦК на Украине сопоставимо с двумя армиями Финляндии
РИА Новости: число сотрудников ТЦК на Украине сопоставимо двум армиям Финляндии