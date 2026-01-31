Рейтинг@Mail.ru
Число сотрудников ТЦК на Украине сопоставимо с двумя армиями Финляндии - РИА Новости, 31.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:35 31.01.2026
Число сотрудников ТЦК на Украине сопоставимо с двумя армиями Финляндии
Число сотрудников ТЦК на Украине сопоставимо с двумя армиями Финляндии
Число сотрудников ТЦК на Украине сопоставимо с двумя армиями Финляндии
Количество сотрудников военкоматов на Украине составляет почти 50 тысяч человек, что в два раза больше армии Финляндии и в семь раз больше армии Латвии,... РИА Новости, 31.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
финляндия
латвия
Число сотрудников ТЦК на Украине сопоставимо с двумя армиями Финляндии

РИА Новости: число сотрудников ТЦК на Украине сопоставимо двум армиям Финляндии

Сотрудник военкомата в Одессе
Сотрудник военкомата в Одессе
Одесский горсовет
Сотрудник военкомата в Одессе . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Количество сотрудников военкоматов на Украине составляет почти 50 тысяч человек, что в два раза больше армии Финляндии и в семь раз больше армии Латвии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На Украине количество ТЦКшников (сотрудников территориальных центров комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) составляет почти 50 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
Военнопленный ВСУ
Сотрудники ТЦК используют дроны для ловли мужчин, рассказал пленный
27 января, 01:34
Это половина численного состава ВС Великобритании, в три раза больше армии Хорватии, в семь раз больше армии Латвии и в два раза больше армии Финляндии, отметил он.
"Именно столько человек занимаются тем самым отловом на улицах больных людей с хроническими заболеваниями, большая часть из которых списывается после прохождения "учебки", - добавил представитель силовых структур.
Скрин из игры Побег из ТЦК
В Google Play появилась игра "Побег из ТЦК"
26 января, 08:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФинляндияЛатвия
 
 
