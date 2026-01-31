Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что демократы не хотят наступления полного шатдауна - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/tramp-2071478986.html
Трамп заявил, что демократы не хотят наступления полного шатдауна
Трамп заявил, что демократы не хотят наступления полного шатдауна - РИА Новости, 31.01.2026
Трамп заявил, что демократы не хотят наступления полного шатдауна
Президент США Дональд Трамп на фоне частичного шатдауна в стране утверждает, что демократы не хотят наступления полного прекращения работы правительства. РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T21:49:00+03:00
2026-01-31T21:49:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069369032_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7a147a058982230793f250a7b0a3ff79.jpg
https://ria.ru/20260129/shatdaun-2071101634.html
https://ria.ru/20260129/demokraty-2071095656.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069369032_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_80b46184c8684ad1b097a44d97b00e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что демократы не хотят наступления полного шатдауна

Трамп: демократы не хотят наступления полного шатдауна

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне частичного шатдауна в стране утверждает, что демократы не хотят наступления полного прекращения работы правительства.
"Думаю, всё идёт хорошо. У нас был высокий показатель ВВП, я потерял полтора процентных пункта из-за последнего (шатдауна). Так что посмотрим, что будет дальше. Думаю, демократы не хотят, чтобы это (полный шатдаун) произошло. Это выставит их в очень невыгодном свете, но это и для страны нехорошо. Так что, надеюсь, достаточно людей проявят здравый смысл", - заявил он в интервью корреспонденту Fox News Джеки Хайнрик.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Частые шатдауны дискредитируют принцип демократии, считает экс-чиновник США
29 января, 23:52
В субботу в США наступил частичный технический шатдаун. Сенат США ранее одобрил пакет из пяти бюджетных законопроектов, а также утвердил временное двухнедельное финансирование для министерства внутренней безопасности (МВБ). Финансирование этого ведомства стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности, из-за действий иммиграционной и таможенной службы (ICE) и вызванных ими массовых протестов: по этой статье расходов еще предстоит найти компромисс.
Теперь по пакету законопроектов должна проголосовать палата представителей, которая, как ожидается, сделает это 2 февраля. После этого документ должен подписать президент. Таким образом, в полночь 31 января (08.00 мск) наступил частичный технический шатдаун.
Некоторые СМИ полагают, что процесс голосования по бюджетному пакету на 1,2 триллиона долларов может столкнуться с трудностями в нижней палате конгресса.
Это будет уже второй шатдаун за второй президентский срок Трампа. Тем не менее, последствия от него ожидаются минимальные. В конце прошлого года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября 2025 года. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января 2026 года.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Эксперт рассказал, зачем Демократическая партия США угрожает шатдауном
29 января, 22:46
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала