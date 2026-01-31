Трамп заявил, что демократы не хотят наступления полного шатдауна

ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне частичного шатдауна в стране утверждает, что демократы не хотят наступления полного прекращения работы правительства.
"Думаю, всё идёт хорошо. У нас был высокий показатель ВВП, я потерял полтора процентных пункта из-за последнего (шатдауна). Так что посмотрим, что будет дальше. Думаю, демократы не хотят, чтобы это (полный шатдаун) произошло. Это выставит их в очень невыгодном свете, но это и для страны нехорошо. Так что, надеюсь, достаточно людей проявят здравый смысл", - заявил он в интервью корреспонденту Fox News Джеки Хайнрик.
В субботу в США наступил частичный технический шатдаун. Сенат США ранее одобрил пакет из пяти бюджетных законопроектов, а также утвердил временное двухнедельное финансирование для министерства внутренней безопасности (МВБ). Финансирование этого ведомства стало главным камнем преткновения среди законодателей, в частности, из-за действий иммиграционной и таможенной службы (ICE) и вызванных ими массовых протестов: по этой статье расходов еще предстоит найти компромисс.
Теперь по пакету законопроектов должна проголосовать палата представителей, которая, как ожидается, сделает это 2 февраля. После этого документ должен подписать президент. Таким образом, в полночь 31 января (08.00 мск) наступил частичный технический шатдаун.
Некоторые СМИ полагают, что процесс голосования по бюджетному пакету на 1,2 триллиона долларов может столкнуться с трудностями в нижней палате конгресса.
Это будет уже второй шатдаун за второй президентский срок Трампа. Тем не менее, последствия от него ожидаются минимальные. В конце прошлого года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября 2025 года. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января 2026 года.