Трамп заявил, что демократы не хотят наступления полного шатдауна

"Думаю, всё идёт хорошо. У нас был высокий показатель ВВП, я потерял полтора процентных пункта из-за последнего (шатдауна). Так что посмотрим, что будет дальше. Думаю, демократы не хотят, чтобы это (полный шатдаун) произошло. Это выставит их в очень невыгодном свете, но это и для страны нехорошо. Так что, надеюсь, достаточно людей проявят здравый смысл", - заявил он в интервью корреспонденту Fox News Джеки Хайнрик.