Переговоры с Ираном по ядерному оружию закончились атакой США, заявил Трамп - РИА Новости, 31.01.2026
21:27 31.01.2026 (обновлено: 21:33 31.01.2026)
Переговоры с Ираном по ядерному оружию закончились атакой США, заявил Трамп
Переговоры с Ираном по ядерному оружию закончились атакой США, заявил Трамп

Трамп: последние переговоры с Ираном о ядерной программе закончились атакой США

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Последние переговоры США с Ираном, которые касались ядерной программы страны, не сработали и закончились атакой Вашингтона на Исламскую Республику, напомнил американский президент Дональд Трамп, оценивая перспективы нынешних переговоров двух стран.
"Посмотрим, что будет. Знаете, в прошлый раз, когда они вели переговоры, нам пришлось лишить их ядерного оружия, это (переговоры - ред.) не сработало. Тогда мы лишили их (Иран - ред.) его другим способом, и посмотрим, что будет дальше", - сообщил глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
США надеются продолжить переговоры с Ираном, заявил Трамп
Заголовок открываемого материала