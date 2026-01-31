США надеются продолжить переговоры с Ираном, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 31 янв — РИА Новости. Вашингтон хочет продолжить переговоры с Тегераном и прийти к результату, заявил президент США Дональд Трамп.
«
"Смотрите, план таков: (Иран. — Прим. ред.) ведет с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, иначе увидим, что произойдет. <…> У нас туда направляется большой флот, больше, чем тот, который был — и, собственно, до сих пор есть — у берегов Венесуэлы", — заявил он в интервью корреспонденту Fox News Джеки Хайнрик на фоне эскалации напряженности между странами.
Говоря о перспективах нынешних дискуссий, Трамп напомнил, что последние переговоры по иранской ядерной программе не сработали и закончились американской атакой на республику. Он добавил, что Штаты не раскрывают союзникам на Ближнем Востоке политические планы в отношении Ирана.
Накануне хозяин Белого дома заявил, что иранские власти хотят заключить сделку и только они знают, есть ли для этого крайний срок. Со своей стороны, глава МИД ИРИ Аббас Аракчи отметил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике, но он должен быть основан на принципах равенства и взаимоуважения.
Как сообщала газета The New York Times, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор среди предложенных вариантов.
Обострение между США и Ираном
В конце декабря в Исламской Республике Иран начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
