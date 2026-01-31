Писториус признал, что Трамп придал импульс переговорам по Украине

«

"В целом исторический опыт показывает, что правительства часто пытаются отвлечь внимание, когда внутри страны возникают проблемы и экономика идет не слишком хорошо. Меня бы не удивило, если бы и здесь это сыграло определенную роль", - пояснил министр, комментируя последние шаги Трампа во внешней политике: от Венесуэлы и Гренландии до Колумбии и Канады.