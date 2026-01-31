Рейтинг@Mail.ru
Писториус признал, что Трамп придал импульс переговорам по Украине
16:58 31.01.2026
Писториус признал, что Трамп придал импульс переговорам по Украине
Писториус признал, что Трамп придал импульс переговорам по Украине - РИА Новости, 31.01.2026
Писториус признал, что Трамп придал импульс переговорам по Украине
Президент США Дональд Трамп придал импульс мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, признал министр обороны Германии Борис Писториус. РИА Новости, 31.01.2026
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, борис писториус, запорожская аэс, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Борис Писториус, Запорожская АЭС, Мирный план США по Украине
Писториус признал, что Трамп придал импульс переговорам по Украине

Писториус: Трамп придал движение мирным переговорам по урегулированию на Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны ФРГ Борис Писториус. Архивное фото
БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп придал импульс мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, признал министр обороны Германии Борис Писториус.
"Что касается Украины, нужно признать, что президент США придал движение мирным переговорам", - сказал он в интервью немецкому редакционному объединению RND. При этом, как утверждает министр, он якобы не видит признаков, что Россия хочет мира.
Писториус также допустил, что активность Вашингтона на других внешнеполитических направлениях - от Венесуэлы и Гренландии до Колумбии и Канады - может быть связана с попытками отвлечь внимание от внутренних политических и экономических проблем.
"В целом исторический опыт показывает, что правительства часто пытаются отвлечь внимание, когда внутри страны возникают проблемы и экономика идет не слишком хорошо. Меня бы не удивило, если бы и здесь это сыграло определенную роль", - пояснил министр, комментируя последние шаги Трампа во внешней политике: от Венесуэлы и Гренландии до Колумбии и Канады.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Борис Писториус, Запорожская АЭС, Мирный план США по Украине
 
 
