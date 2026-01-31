Писториус признал, что Трамп придал импульс переговорам по Украине

БЕРЛИН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп придал импульс мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, признал министр обороны Германии Борис Писториус.
«
"Что касается Украины, нужно признать, что президент США придал движение мирным переговорам", - сказал он в интервью немецкому редакционному объединению RND. При этом, как утверждает министр, он якобы не видит признаков, что Россия хочет мира.
Писториус также допустил, что активность Вашингтона на других внешнеполитических направлениях - от Венесуэлы и Гренландии до Колумбии и Канады - может быть связана с попытками отвлечь внимание от внутренних политических и экономических проблем.
«
"В целом исторический опыт показывает, что правительства часто пытаются отвлечь внимание, когда внутри страны возникают проблемы и экономика идет не слишком хорошо. Меня бы не удивило, если бы и здесь это сыграло определенную роль", - пояснил министр, комментируя последние шаги Трампа во внешней политике: от Венесуэлы и Гренландии до Колумбии и Канады.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника, близкого к переговорам, ранее сообщал, что переговорная группа Киева передала США свои правки к американскому предложению по урегулированию из 20 пунктов, не изменив их количество, а лишь переработав некоторые из них, затронув вопросы территорий и Запорожской АЭС. Зеленский позднее подтвердил, что предложения плана по урегулированию конфликта на Украине включают 20 пунктов.