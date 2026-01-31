Рейтинг@Mail.ru
16:08 31.01.2026 (обновлено: 17:56 31.01.2026)
В США раскрыли, какой "сюрприз" Европа подготовила Трампу

NYT: лидеры ЕС разработали тайный план против Трампа

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Европейские лидеры на экстренно созванном ужине составили тайный план противодействия президенту США Дональду Трампу, пишет The New York Times.

Саммит в Брюсселе завершился в ночь на 23 января. На нем обсуждалась ситуация вокруг Гренландии и проблема трансатлантических отношений.

"Он состоит в том, чтобы сохранять спокойствие во время будущих провокаций Трампа, угрожать ответными пошлинами и, по словам чиновников, работать за кулисами над тем, чтобы сделать Европу менее зависимой в военном и экономическом отношении от своего все более ненадежного союзника", — говорится в публикации.
По данным газеты, европейские страны, в частности, договорились работать над диверсификацией торговых отношений, улучшением вооруженных сил и снижением зависимости своих стран от американских технологий.
Глава Белого дома почти сразу после начала второго президентского срока занял жесткую позицию в отношении европейских государств. Так, одним из первых острых кризисов стал торговый конфликт, вызванный американскими пошлинами против союзников из Старого Света. Другим камнем раздора были попытки Трампа урегулировать ситуацию на Украине дипломатическим путем вопреки желаниям европейцев продолжать конфликт. Из последних эпизодов — стремление американского президента взять под контроль Гренландию, из-за чего на Западе заговорили о возможном развале НАТО.
Выступая на ВЭФ в Давосе на прошлой неделе, Трамп и вовсе обрушился с резкой критикой в адрес Европы. По его словам, она движется не в том направлении, проводит неправильную политику и не использует имеющиеся у нее ресурсы.
