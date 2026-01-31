Рейтинг@Mail.ru
Японский эксперт оценил просьбу Трампа к Путину - РИА Новости, 31.01.2026
08:31 31.01.2026
Японский эксперт оценил просьбу Трампа к Путину
Просьба президента США Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину о приостановке ударов по Киеву является свидетельством исключительно высокого уровня... РИА Новости, 31.01.2026
Японский эксперт Сато: просьба Трампа к Путину отражает высокий уровень доверия

ТОКИО, 31 янв - РИА Новости. Просьба президента США Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину о приостановке ударов по Киеву является свидетельством исключительно высокого уровня личных доверительных отношений между двумя лидерами, считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато.
В ночь на пятницу Трамп заявил, что обратился с личной просьбой к Путину не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине до 1 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такая просьба поступала, и речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров 1 февраля в Абу-Даби.
"Личные доверительные отношения между президентом России Путиным и президентом США Трампом находятся на исключительно высоком уровне. Я рассматриваю его как свидетельство того, что оба лидера действуют, опираясь на глубокое взаимное доверие", - отметил Сато в комментарии к посвященной заявлению Трампа статье в японской газете "Асахи".

Президент США Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне. 29 января 2026 - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп отказался отвечать на вопросы прессы о Путине
29 января, 22:13
 
В мире, США, Россия, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, МИД Японии‎
 
 
