Японский эксперт оценил просьбу Трампа к Путину

ТОКИО, 31 янв - РИА Новости. Просьба президента США Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину о приостановке ударов по Киеву является свидетельством исключительно высокого уровня личных доверительных отношений между двумя лидерами, считает бывший аналитик МИД Японии и экс-сотрудник японского посольства в Москве Масару Сато.
В ночь на пятницу Трамп заявил, что обратился с личной просьбой к Путину не наносить удары по Киеву и ряду других городов на Украине до 1 февраля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что такая просьба поступала, и речь шла о создании благоприятных условий для проведения переговоров 1 февраля в Абу-Даби.
«
"Личные доверительные отношения между президентом России Путиным и президентом США Трампом находятся на исключительно высоком уровне. Я рассматриваю его как свидетельство того, что оба лидера действуют, опираясь на глубокое взаимное доверие", - отметил Сато в комментарии к посвященной заявлению Трампа статье в японской газете "Асахи".
