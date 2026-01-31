Трамп заявил, что пошлины не вредят росту экономики

Визитной карточкой политики Трампа за первый год пребывания в Белом доме как 47-го президента США стали тарифные войны. При этом практически сразу же после прихода в Овальный кабинет - уже в феврале - Трамп начал торговую войну с Китаем и постепенно вводил пошлины против импорта китайских товаров. В настоящее время размер пошлин составляет 47%, за рядом исключений.