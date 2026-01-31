Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что пошлины не вредят росту экономики
00:58 31.01.2026 (обновлено: 03:48 31.01.2026)
Трамп заявил, что пошлины не вредят росту экономики
Президент США Дональд Трамп заявил, что, власти Соединенных Штатов смогли доказать, что правильное применение пошлин не вредит росту экономики, а стимулируют... РИА Новости, 31.01.2026
в мире
сша
китай
япония
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
реакция на пошлины сша
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
в мире, сша, китай, япония, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, реакция на пошлины сша
Трамп заявил, что пошлины не вредят росту экономики

ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что, власти Соединенных Штатов смогли доказать, что правильное применение пошлин не вредит росту экономики, а стимулируют его.
"Мы убедительно доказали, что при правильном применении тарифы не тормозят рост, напротив, они способствуют росту и величию, как я и говорил с самого начала", - говорится в колонке Трампа для газеты Wall Street Journal.
Американский лидер также отметил отсутствие глобальной ответной реакции против американских товаров, заявив, что США заключили торговые сделки с различными странами, включая Японию, Китай и Великобританию, а также с Европейским союзом.
"Эти сделки снизили барьеры для американского экспорта и вызвали бурный рост фондовых рынков не только в Америке, но и практически в каждой стране, которая села за стол переговоров", - утверждает Трамп.
Визитной карточкой политики Трампа за первый год пребывания в Белом доме как 47-го президента США стали тарифные войны. При этом практически сразу же после прихода в Овальный кабинет - уже в феврале - Трамп начал торговую войну с Китаем и постепенно вводил пошлины против импорта китайских товаров. В настоящее время размер пошлин составляет 47%, за рядом исключений.
В миреСШАКитайЯпонияДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортРеакция на пошлины США
 
 
