В Подмосковье температура опустилась до минус 30,1 градуса - РИА Новости, 31.01.2026
10:19 31.01.2026
В Подмосковье температура опустилась до минус 30,1 градуса
московская область (подмосковье)
клин
дмитров
евгений тишковец
новый год
московская область (подмосковье), клин, дмитров, евгений тишковец, новый год
Московская область (Подмосковье), Клин, Дмитров, Евгений Тишковец, Новый год
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Дерево в инее у дома
Дерево в инее у дома
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дерево в инее у дома. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Температура воздуха в Подмосковье опустилась до минус 30,1 градуса в ночь на субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«
Подмосковье самая низкая температура зафиксирована в Клину - минус 30,1 (градуса - ред.), очень холодно Дмитрове - минус 26, Волоколамске - минус 24,8, Талдоме - минус 24,6", - рассказал Тишковец.
Московская область (Подмосковье)КлинДмитровЕвгений ТишковецНовый год
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
