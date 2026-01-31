https://ria.ru/20260131/temperatura-2071395458.html
В Подмосковье температура опустилась до минус 30,1 градуса
Температура воздуха в Подмосковье опустилась до минус 30,1 градуса в ночь на субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 31.01.2026
