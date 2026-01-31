В Тегеране организуют убежища для 2,5 миллиона человек

ТЕГЕРАН, 31 янв — РИА Новости. В Тегеране развернут убежища на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил глава Организации по управлению кризисами иранской столицы Али Насири.

« "По завершении необходимых этапов и получении разрешений будут организованы убежища вместимостью около 2,5 миллиона человек", — приводит его слова агентство SNN

Для этого готовят более чем 300 помещений, располагающихся под землей, в частности на парковках и в общественных центрах. Пространства 82 станций метро оборудуют туалетами и пополнят запасами еды и воды.

Накануне президент Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы . По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.

Со своей стороны, глава МИД республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике, но он должен быть основан на принципах равенства и взаимоуважения.

Как сообщала газета The New York Times, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор среди предложенных вариантов.

Обострение между США и Ираном

В конце декабря в Исламской Республике Иран начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году.

Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.

Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.