В Тегеране организуют убежища для 2,5 миллиона человек
18:55 31.01.2026 (обновлено: 20:49 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/tegeran-2071462747.html
В Тегеране организуют убежища для 2,5 миллиона человек
В Тегеране организуют убежища для 2,5 миллиона человек
В Тегеране организуют убежища для 2,5 миллиона человек
В Тегеране развернут убежища на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил глава Организации по управлению кризисами иранской столицы Али Насири.
2026-01-31T18:55:00+03:00
2026-01-31T20:49:00+03:00
в мире
тегеран (город)
иран
тегеран (город)
иран
В Тегеране организуют убежища для 2,5 миллиона человек

Насири: в Тегеране на парковках и в метро организуют убежища для 2,5 млн человек

© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
Панорама Тегерана, Иран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 31 янв — РИА Новости. В Тегеране развернут убежища на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил глава Организации по управлению кризисами иранской столицы Али Насири.
«
"По завершении необходимых этапов и получении разрешений будут организованы убежища вместимостью около 2,5 миллиона человек", — приводит его слова агентство SNN.
Для этого готовят более чем 300 помещений, располагающихся под землей, в частности на парковках и в общественных центрах. Пространства 82 станций метро оборудуют туалетами и пополнят запасами еды и воды.
Накануне президент Дональд Трамп сообщил, что США перебрасывают к Ирану более сильную армаду кораблей, чем была у берегов Венесуэлы. По его словам, власти республики хотят заключить сделку по ядерной программе и только они знают, есть ли для этого крайний срок.
Со своей стороны, глава МИД республики Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике, но он должен быть основан на принципах равенства и взаимоуважения.
Как сообщала газета The New York Times, в случае провала переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор среди предложенных вариантов.

Обострение между США и Ираном

В конце декабря в Исламской Республике Иран начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
